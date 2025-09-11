Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Як відбуватиметься дистанційне проходження ВЛК?

Денис Шмигаль розповів, що уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони про старт експериментального проєкту, який спрощує процедуру проходження медогляду для військовослужбовців, які перебувають на тривалому лікуванні за кордоном і через стан здоров’я не можуть прибути до України.

За його словами, тепер достатньо передати медичні документи командиру своєї частини для подальшого спрямування на комісію. На їх основі ВЛК протягом 10 днів винесе відповідне рішення. Після повернення до України військовослужбовцю не потрібно буде проходити повторний медичний огляд.

Глава Міноборони також подякував партнерам за допомогу в лікуванні та реабілітації українських захисників.

Разом реалізуємо один з ключових пріоритетів – турботу про здоров’я воїнів, які виборюють майбутнє України, Європи та вільного світу,

– зазначив він.

Реформування ВЛК: що варто знати?