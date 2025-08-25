Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко для "РБК-Україна".

Кому не потрібно проходити ВЛК?

Юристка зазначила, що зараз ВЛК проходять навіть ті, хто подає документи на відстрочку чи бронювання. Водночас є винятки: наприклад, якщо бронювання вже оформлене, проходити ВЛК не потрібно.

Але в більшості випадків проходження ВЛК є однією зі стадій процесу – або мобілізації, або отримання відстрочки,

– пояснила Аніщенко.

За словами адвокатки, на медогляд не направляють:

Призовників (чоловіки 18 – 25 років), крім тих, хто проходив строкову службу, закінчив військову кафедру чи вже став військовозобов'язаним.

Довідка. ВЛК для призовників проводять лише за умови добровільного вступу на службу. Отримання дубліката посвідчення про приписку відбувається без медогляду, однак під час первинної постановки на облік його проходять.

Призовників, які до 25 років пройшли загальновійськову підготовку або базову службу, – їх не мобілізують і не направляють на ВЛК.



Військовозобов'язаних зі заявою про відстрочку – на час її розгляду (7 днів) і протягом дії наданої відстрочки.



Військовозобов'язаних із відстрочкою за бронюванням від підприємства та рішенням Мінекономіки.



Осіб, знятих з обліку через досягнення граничного віку, стан здоров'я чи вирок за тяжкий/особливо тяжкий злочин.

Варто зазначити, що постанова ВЛК залишається чинною протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду. Рішення щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців, повинні бути реалізовані негайно.

