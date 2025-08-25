Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко для "РБК-Украина".
Кому не нужно проходить ВВК?
Юрист отметила, что сейчас ВВК проходят даже те, кто подает документы на отсрочку или бронирование. В то же время есть исключения: например, если бронирование уже оформлено, проходить ВВК не нужно.
Но в большинстве случаев прохождение ВВК является одной из стадий процесса – или мобилизации, или получения отсрочки,
– объяснила Анищенко.
По словам адвоката, на медосмотр не направляют:
- Призывников (мужчины 18 – 25 лет), кроме тех, кто проходил срочную службу, закончил военную кафедру или уже стал военнообязанным.
Справка. ВВК для призывников проводят только при условии добровольного поступления на службу. Получение дубликата удостоверения о приписке происходит без медосмотра, однако во время первичной постановки на учет его проходят.
- Призывников, которые до 25 лет прошли общевойсковую подготовку или базовую службу, – их не мобилизуют и не направляют на ВВК.
- Военнообязанных с заявлением об отсрочке – на время его рассмотрения (7 дней) и в течение действия предоставленной отсрочки.
- Военнообязанных с отсрочкой по бронированию от предприятия и решением Минэкономики.
- Лиц, снятых с учета из-за достижения предельного возраста, состояние здоровья или приговора за тяжкое/особо тяжкое преступление.
Стоит отметить, что постановление ВВК остается в силе в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра. Решение по военнослужащим, которые признаны непригодными к военной службе или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев, должны быть реализованы немедленно.
