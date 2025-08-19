Согласно программе правительства, она должна интегрироваться в "Резерв+" и уменьшить нагрузку на ТЦК на 15% ежемесячно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабинет Министров Украины.

Какие изменения планирует ввести Кабмин?

До конца года планируется создать электронные кабинеты для предприятий, где будет вестись учет призывников, военнообязанных и резервистов. До декабря 2025 года также должны запустить в тестовом режиме электронный учет военнослужащих для части подразделений, что обеспечить автоматизированный учет личного состава.

Кроме этого, планируется цифровизация ВВК. Медицинскую информационную систему масштабируют до уровня пилотных бригад, чтобы их военнослужащие могли получать услуги в электронном формате.

Дополнительные функции появятся и в приложении "Армия+", в частности сервисы для заказа поставки, получения трех документов онлайн, центр нотификаций и четыре дополнительные услуги в разделе "Плюсы".

Также планируется:

запустить "е-Суд", "е-Акциз", "ЦНАП 2.0" и онлайн-мониторинг лицензирования игорного бизнеса;

улучшить условия службы для военных;

масштабировать количество центров для ветеранов;

улучшить кадровое обеспечение и условия работы;

реформировать систему оплаты труда педагогов;

запустить программу для возвращения украинцев – жилье, работа и социальная поддержка людей.



Программа действий правительства на следующие годы / Скриншот с сайта Кабмина

Что известно о цифровизации в Минобороны?