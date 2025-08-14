Как увеличат выплаты и отпуск военным?

С освобожденными из плена военнослужащими провели встречу, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

Обсудили широкий круг вопросов, с которыми сталкиваются военные после возвращения: от медицинских обследований до создания отдельных подразделений, которые бы занимались этими вопросами. Все конструктивные предложения взяты на обработку,

– сообщил Шмыгаль.

В парламенте уже проработали законопроект, который имеет целью улучшить систему реинтеграции. В частности, речь идет о закреплении права на 90-дневный отпуск. Также предлагают предоставить военным дополнительную ежемесячную выплату в размере 50 000 гривен.

Правительство также планирует создать эффективную "дорожную карту" сопровождения уволенных воинов.

Какие выплаты предусмотрены военным в августе?

УБД могут получить дополнительные выплаты ко Дню Независимости.

Участникам боевых действий предусмотрена выплата в размере 1 000 гривен. Средства направят на счета воинских частей, где такие граждане проходят службу, на основании поданных заявок.

УБД, которые не являются пенсионерами и не проходят службу для получения выплаты ко Дню Независимости должны обратиться в территориальный орган ПФУ. В заявлении указываются реквизиты паспорта, идентификационный код и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.