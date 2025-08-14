Як збільшать виплати й відпустку військовим?

Зі звільненими з полону військовослужбовцями провели зустріч, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Обговорили широке коло питань, з якими стикаються військові після повернення: від медичних обстежень до створення окремих підрозділів, які б опікувалися цими питаннями. Усі конструктивні пропозиції взяті на опрацювання,

– повідомив Шмигаль.

У парламенті уже опрацювали законопроєкт, який має на меті покращити систему реінтеграції. Зокрема, йдеться про закріплення права на 90-денну відпустку. Також пропонують надати військовим додаткову щомісячну виплату в розмірі 50 000 гривень.

Уряд також планує створити ефективну "дорожню карту" супроводу звільнених воїнів.

Які виплати передбачені військовим у серпні?

УБД можуть отримати додаткові виплати до Дня Незалежності.

Учасникам бойових дій передбачена виплата у розмірі 1 000 гривень. Кошти спрямують на рахунки військових частин, де такі громадяни проходять службу, на підставі поданих заявок.

УБД, які не є пенсіонерами та не проходять службу для отримання виплати до Дня Незалежності мають звернутися до територіального органу ПФУ. У заяві зазначаються реквізити паспорта, ідентифікаційний код та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.