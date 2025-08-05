Скільки УБД отримають до Дня Незалежності?
УБД передбачена виплата у розмірі 1 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Таку суму також можуть отримати:
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання.
Як УБД отримати виплати?
- УБД, які перебувають на пенсії
Грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно.
- УБД, які проходять службу
Кошти спрямують на рахунки військових частин, де такі громадяни проходять службу, на підставі поданих заявок.
- УБД, які не є пенсіонерами та не проходять службу
Для отримання виплати до Дня Незалежності потрібно звернутися до територіального органу ПФУ. У заяві зазначаються реквізити паспорта, ідентифікаційний код та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.