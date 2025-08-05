Сколько УБД получат ко Дню Независимости?

УБД предусмотрена выплата в размере 1 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Такую сумму также могут получить:

  • пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Как УБД получить выплаты?

  • УБД, которые находятся на пенсии

Денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией. Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно.

  • УБД, которые проходят службу

Средства направят на счета воинских частей, где такие граждане проходят службу, на основании поданных заявок.

  • УБД, которые не являются пенсионерами и не проходят службу

Для получения выплаты ко Дню Независимости нужно обратиться в территориальный орган ПФУ. В заявлении указываются реквизиты паспорта, идентификационный код и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.