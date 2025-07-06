Помощь для освобожденных из российского плена

В частности защитники и защитницы могут получить денежную помощь, пишет 24 Канал со ссылкой на ЗУ "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".

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Согласно действующему законодательству, военнослужащие после плена имеют на такие выплаты:

Единовременное денежное пособие в размере 100 тысяч гривен; Ежегодная компенсация – 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в неволе.

Более того, на период пребывания военным в плену за ним сохраняется основное денежное обеспечение. Выплата осуществляется жене (мужу), а в случае отсутствия – совершеннолетним детям, проживающих вместе с ней военным, или законным представителям или усыновителям несовершеннолетних детей, а также лицам, находящихся на содержании военнослужащих, или родителям равными долями, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей.

Важно! В случае письменного отказа одного из лиц от выплаты денежного обеспечения его доля равномерно распределяется между другими лицами, которые имеют право на его получение.

Льготы для освобожденных из плена украинцев

Военнослужащие, что бывают освобождены из плена, имеют право на немалое количество льгот от государства. Среди них:

льготы на оплату коммуналки (для тех, кто имеет статус участника боевых действий);

льготное обеспечение санаторно-курортным лечением или компенсация его стоимости;

первоочередное право на обеспечение жилыми помещениями из фондов временного проживания;

сохранение места работы в течение всего периода пребывания в плену, а также в течение шести месяцев после освобождения;

право на одноразовое получение ваучера для переквалификации или повышения квалификации;

освобождение от финансовых обязательств и штрафов на период плена и в течение шести месяцев после

освобождения с возможностью реструктуризации долгов;

целевая поддержка для получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.



Напомним! Освобожденными лицами считаются военные и гражданские, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины, что подтверждено соответствующей справкой.