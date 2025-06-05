Какое решение о выплате 15 миллионов приняла Рада

Сейчас норма закона о военных, погибших в плену толкуются неоднозначно, поэтому часто семьи погибших вынуждены доказывать свое право на выплаты в судах. Однако законопроект №13168 уточняет порядок выплаты денежной помощи, передает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

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Также выплаты помощи родственникам погибших в плену, Верховная Рада в новом законопроекте предусматривает изменения и для самих военнослужащих.

Предлагается продлить срок, во время которого военные могут оформить документы на получение помощи от государства после ранения или болезни, но без установления инвалидности. Его увеличат с 3 месяцев до 1 года после увольнения со службы.

Законопроект также уточняет размер денежной помощи в случае потери трудоспособности.

Его будут рассчитывать на основе прожиточного минимума по состоянию на 1 января того года, когда была установлена инвалидность.

В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 361 гривну.

Стоит знать! В Раде отметили, что новый законопроект призван устранить правовую неопределенность и усилить социальную защиту военных и их семей.