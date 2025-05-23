Какой размер пособия на погребение военного

В случае гибели военного во время службы семье погибшего выплачивают единовременное пособие на проведение похорон. Также семья воина получает средства на сооружение памятника, сообщает Канал 24 со ссылкой на Министерство обороны.

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Денежная помощь на погребение военного рассчитывается как 5 прожиточных минимумов в расчете на одного человека в месяц, которые установлены на момент гибели защитника. В 2025 году ее размер составляет 15 140 гривен.

Важно! В 2025 году прожиточный минимум составляет 3 028 гривен.

Кто имеет право получить пособие на погребение

Помощь на погребение выплачивают одному из членов семьи военнослужащего или лицу, которое осуществило погребение. К ним относятся:

родители;

жена или муж, которые не женились во второй раз;

дети, которые не имеют и не имели своих семей;

дети, которые имеют свои семьи, но получили инвалидность до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Средства начисляет военная часть, в которой служил погибший защитник.

Как получить помощь на погребение военнослужащего

Чтобы получить помощь на погребение военного, родственникам погибшего необходимо обратиться в органы местной власти с заявлением. К нему прилагаются следующие документы:

паспорт и идентификационный код того, кто обращается за помощью;

свидетельство о смерти военного;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.);

копия документа, подтверждающий участие погибшего в боевых действиях (справка из воинской части об обстоятельствах гибели или сообщение о гибели защитника, поступающего родным от военкомата).

Следует знать! Помощь должны выплатить в течение 1 месяца со дня подачи документов. Если местные власти отказываются от выплат на погребение погибшего, такое решение можно обжаловать в суде.