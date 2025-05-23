Який розмір допомоги на поховання військового

У разі загибелі військового під час служби родині загиблого виплачують одноразову допомогу на проведення похорону. Також сім’я воїна отримує кошти на спорудження пам’ятника, повідомляє Канал 24 з посиланням на Міністерство оборони.

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Грошова допомога на поховання військового розраховується як 5 прожиткових мінімумів з розрахунку на одну особу на місяць, які встановлені на момент гибелі захисника. У 2025 році її розмір становить 15 140 гривень.

Важливо! У 2025 році прожитковий мінімум складає 3 028 гривень.

Хто має право отримати допомогу на поховання

Допомогу на поховання виплачують одному із членів сім’ї військовослужбовця або особі, яка здійснила поховання. До них належать:

батьки;

дружина або чоловік, які не одружилися вдруге;

діти, які не мають і не мали своїх сімей;

діти, які мають свої сім’ї, але отримали інвалідність до досягнення повноліття;

діти, обоє з батьків яких загинули або зникли безвісти.

Кошти нараховує військова частина, в якій служив загиблий захисник.

Як отримати допомогу на поховання військовослужбовця

Щоб отримати допомогу на поховання військового, родичам загиблого необхідно звернутися до органів місцевої влади із заявою. До неї додаються такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код того, хто звертається за допомогою;

свідоцтво про смерть військового;

документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо);

копія документа, який підтверджує участь загиблого у бойових діях (довідка з військової частини про обставини загибелі або повідомлення про загибель захисника, що надходить рідним від військкомату).

Слід знати! Допомогу мають виплатити протягом 1 місяця з дня подачі документів. Якщо місцева влада відмовляється від виплат на поховання загиблого, таке рішення можна оскаржити у суді.