Кто может получить помощь на погребение в Украине

Деньги выплачивают человеку, осуществившему погребение, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Статьей 20 Закона № 2620 предусмотрено, что помощь предоставляется в случае смерти застрахованного человека или членов семьи, которые находились на его содержании:

жены (мужа);

детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старших этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братьев, сестер и внуков – при условии, что они не имеют трудоспособных родителей), а соискателей профессиональной (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования из числа лиц, указанных в этом пункте, которые учились по дневной форме получения образования, – до 23 лет;

отца, матери;

деда, бабки по прямой линии родства.

Кто считается человеком, который был на иждивении? К членам семьи, которые были на иждивении, относятся лица, если они были на полном содержании или получали от застрахованного лица помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Важно! Не считаются такими, что находились на иждивении застрахованного лица, члены семьи, которые имели самостоятельные источники средств к существованию.

Как получить помощь на погребение

Для получения помощи украинцам следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ. Именно Пенсионным фонд должен выплатить средства путем зачисления на банковский счет человека, который осуществлял погребение.

Однако если у получателя отсутствует банковский счет, то выплата осуществляется через международную платежную систему "Быстрая копейка".

Обратите внимание! Срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничивается во времени.

Какой размер пособия на погребение

Размер пособия на погребение зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия умершему лицу.

Например, если пенсионер получал пенсию согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то помощь выплачивается в размере трехмесячной пенсии, однако не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Заметьте! В то же время для тех, кому пенсия была назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или других законов, предусматриваются две пенсии, что получал пенсионер на момент смерти.