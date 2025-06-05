Яке рішення щодо виплати 15 мільйонів ухвалила Рада

Наразі норма закону щодо військових, котрі загинули у полоні тлумачаться неоднозначно, тому часто сім’ї загиблих змушені доводити своє право на виплати у судах. Однак законопроєкт №13168 уточнює порядок виплати грошової допомоги, передає 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Дивіться також Допомога на поховання: хто оплачує похорон військового у 2025 році

Також виплати допомоги родичам загиблих у полоні, Верховна Рада у новому законопроєкті передбачає зміни й для самих військовослужбовців.

Пропонується подовжити термін, під час якого військові можуть оформити документи на отримання допомоги від держави після поранення чи хвороби, але без встановлення інвалідності. Його збільшать з 3 місяців до 1 року після звільнення зі служби.

Законопроєкт також уточнює розмір грошової допомоги у випадку втрати працездатності.

Його розраховуватимуть на основі прожиткового мінімуму станом на 1 січня того року, коли була встановлена інвалідність.

У 2025 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 361 гривню.

Варто знати! У Раді наголосили, що новий законопроєкт покликаний усунути правову невизначеність та посилити соціальний захист військових і їхніх родин.