Случай, когда защитника оставляли без денег

Военные по "Контракту 18-24" после невыплаты средств обращаются в суд, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Такое дело рассматривали в Закарпатском окружном админсуде. Воинская часть отказалась платить, поскольку парень начал службу еще до начала полномасштабной войны.

Затем он решил подписать контракт и защищать Украину уже как военный контрактной службы от 20 декабря 2022 года. Однако в воинской части заявили: учитывая то, что человек начал служить еще до полномасштабной войны, на миллион он права не имеет.

Судья отметил, что выплаты осуществляются военнослужащим, которые до вступления в силу этого постановления в возрасте до 25 лет были приняты или призваны на военную службу во время военного положения.

Поэтому суд признал противоправными действия воинской части Госпогранслужбы и решил, что военнослужащему все же должны заплатить миллион. Эта причина отказа в выплатах самая распространенная, однако есть еще некоторые.

Какие причины для отказа

Еще одна распространенная причина отказа – обращение уже после увольнения со службы. В постановлении указано, что подать заявление может тот, кто проходит службу. Поэтому если сначала уволиться, а уже потом обратиться за выплатой, могут возникнуть проблемы.

Это касается случаев, если увольнение со службы произошло после 13 февраля 2025 года, потому что именно в этот день постановление вступило в законную силу. Проблема может возникнуть и в том, чтобы подтвердить участие в боевых действиях и обстоятельствах травмирования.

Если военный участвовал в боевых действиях менее шести месяцев, но при этом имеет документы о ранении, полученное во время выполнения боевого задания, это может быть основанием для выплаты ему помощи в полном размере.

Воинские части могут требовать "шесть месяцев" боевого участия или ссылаться на то, что у них нет информации и документов о полученном именно во время защиты Родины ранении,

– рассказывает адвокат Владислав Мандрик.

Как подтвердить участие в боевых действиях

Факт участия в боевых действиях (статус УБД) подтверждается на основании:

боевого приказа (распоряжения);

журнала боевых действий, оперативной обстановки, боевого донесения;

рапорта командира подразделения.

Если отсутствуют приказы, нет данных из подразделения, то придется инициировать расследование. Это официальная процедура, которая позволяет установить как участие в боевых действиях, так и бездействие ответственных лиц.