Как получить УБД

В соответствии с постановлению, передает 24 Канал, основанием предоставления статуса в автоматическом режиме являются сведения о том, что гражданин выполнял боевые задачи в районах ведения военных действий или на временно оккупированных территориях.

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К категориям граждан, которые могут получить статус участника боевых действий, входят:

военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

полицейские, военнослужащие Министерства внутренних дел;

граждане рядового и начальствующего состава гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, Государственного бюро расследований;

лица начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро.

Обратите внимание! В то же время на военнослужащих Службы безопасности Украины и лиц, которые входят в разведывательные органы, не распространяется действие приобретения статуса УБД автоматически.

Что нужно для получения статуса

В Единый государственный реестр ветеранов после начала выполнения боевого приказа или служебного задания о гражданине вносят сведения.

Это должны сделать уполномоченные лица воинской части, в составе которой украинец выполнял боевые задачи.

Сведения в реестр должны внести в 5-дневный срок, но если такой возможности нет, то уполномоченное лицо передает информацию в комиссию или уполномоченного подразделения, которые вносят данные в реестр.

Статус УБД в автоматическом порядке присваивается после того, как в Едином государственном реестре ветеранов войны создали соответствующую учетную запись.

В то же время в обычной процедуре получения УБД нужно подать одну справку об участии в боевых действиях. В комиссию может обратиться сам командир части, а вот военнослужащие могут обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Подтверждением выполнения боевых задач военнослужащим является одна из копий таких документов: