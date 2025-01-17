Почему вырос ВВП на душу населения

По состоянию на теперь, рост ВВП превышает даже довоенный уровень, сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Телюпу.

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Андрей Телюпа Заместитель министра экономики Украины Несмотря на все сложные условия, на все проблемы с энергией, с человеческим капиталом, мы растем. Это, конечно, более восстановительный рост после падения 2022 года. Если смотреть на уровень ВВП по уровню наличного населения, то мы сейчас вышли на рекордный ВВП на душу населения.

Телюпа говорит, что сейчас Минэкономики оценивает рост реального ВВП Украины в прошлом году в 3,6%.

Справка: ВВП на душу населения – это показатель, демонстрирующий уровень производства товаров и услуг на человека в стране в течение определенного периода (рассчитывается как соотношение общего ВВП к численности населения).