Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони України. У Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою.

Як сплатити штраф за непостановку на військовий облік?

В Україні в застосунку Резерв+ з’явилася нова функція для громадян, які порушили порядок військового обліку. Відтепер можна сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Як сплатити штраф?

Щоб скористатися можливістю, потрібно:

Завантажити або відкрити застосунок Резерв+.

Перейти до розділу "Штрафи онлайн" та подати заяву про визнання порушення.

Протягом трьох днів територіальний центр комплектування (ТЦК) розглядає заяву і надсилає постанову. Після цього з’являється опція сплати штрафу.

Розмір штрафу залежить від термінів оплати:

8 500 гривень – 50% від повної суми, якщо сплатити протягом 20 днів після отримання постанови.

17 000 гривень – повна сума штрафу, якщо пропустити перші 20 днів.

34 000 гривень – подвоєний штраф, якщо не сплатити протягом наступних 20 днів.

Якщо ігнорувати штраф протягом 40 днів з моменту винесення рішення, справа передається до виконавчої служби, що може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна чи транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.

Що відбувається після сплати?

Після оплати штрафу в застосунку зникає червона стрічка з попередженням про порушення. Сплата дозволяє закрити порушення, але не звільняє від виконання обов’язків військового обліку.

До кінця серпня в Резерв+ планують додати всі інші види порушень правил військового обліку, за які також можна буде сплачувати штраф онлайн, спрощуючи процес для громадян і водночас посилюючи контроль за дотриманням закону.