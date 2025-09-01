Однак змін у законодавство не вносили, наразі продовжують діяти введені раніше правила. Зокрема, представники ТЦК зобов'язані взаємодіяти з військовозобов'язаними під відеозапис з ще 2024 року. Детальніше читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як відбувається відеофіксація дій ТЦК?

Зокрема, про це йдеться в абзаці 2 пункту 6 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК та СП або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

У Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України №560, описано лише кілька випадків, які відбуваються під відеофіксацію:

під час вручення повістки (пункт 40);

під час перевірки військово-облікового документа (пункт 52).

Також у пункті 53 зазначено, що застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції автоматичної фото- та відеофіксації, уповноваженими представниками ТЦК та СП визначається Міноборони, а органами та підрозділами поліції – МВС.

Які деталі розповіли в Міноборони раніше?

За словами заступника міністра оборони України Євгена Мойсюка:

представники ТЦК вестимуть безперервний запис , що розпочинатиметься автоматично, як тільки групи оповіщення приступають до своїх обов'язків, і триватиме до їх завершення;

, що розпочинатиметься автоматично, як тільки групи оповіщення приступають до своїх обов'язків, і триватиме до їх завершення; службовець, який використовує камеру, зобов'язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує;

представникам ТЦК заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам;

термін зберігання записів становитиме щонайменше 30 днів.

Нагадаємо, Міноборони вже розпочало розбудову спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи – ІКС. Її адміністратором стане Військова служба правопорядку ЗСУ.