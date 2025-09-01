Однако изменений в законодательство не вносили, пока продолжают действовать введенные ранее правила. В частности, представители ТЦК обязаны взаимодействовать с военнообязанными под видеозапись с еще 2024 года. Подробнее читайте в материале 24 Канала.
Как происходит видеофиксация действий ТЦК?
В частности, об этом говорится в абзаце 2 пункта 6 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также может использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.
У Порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, предусмотренном постановлением Кабинета Министров Украины №560, описано лишь несколько случаев, которые происходят под видеофиксацию:
- во время вручения повестки (пункт 40);
- во время проверки военно-учетного документа (пункт 52).
Также в пункте 53 указано, что применение технических приборов и технических средств, имеющих функции автоматической фото- и видеофиксации, уполномоченными представителями ТЦК и СП определяется Минобороны, а органами и подразделениями полиции – МВД.
Какие детали рассказали в Минобороны ранее?
По словам заместителя министра обороны Украины Евгения Мойсюка:
- представители ТЦК будут вести непрерывную запись, которая будет начинаться автоматически, как только группы оповещения приступают к своим обязанностям, и продлится до их завершения;
- служащий, который использует камеру, обязан сообщить об этом лицам, которых он фиксирует;
- представителям ТЦК запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам;
- срок хранения записей будет составлять не менее 30 дней.
Напомним, Минобороны уже начало развитие специальной информационно-телекоммуникационной системы – ИКС. Ее администратором станет Военная служба правопорядка ВСУ.