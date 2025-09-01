Однако изменений в законодательство не вносили, пока продолжают действовать введенные ранее правила. В частности, представители ТЦК обязаны взаимодействовать с военнообязанными под видеозапись с еще 2024 года. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре

Как происходит видеофиксация действий ТЦК?

В частности, об этом говорится в абзаце 2 пункта 6 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также может использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

У Порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, предусмотренном постановлением Кабинета Министров Украины №560, описано лишь несколько случаев, которые происходят под видеофиксацию:

во время вручения повестки (пункт 40);

во время проверки военно-учетного документа (пункт 52).

Также в пункте 53 указано, что применение технических приборов и технических средств, имеющих функции автоматической фото- и видеофиксации, уполномоченными представителями ТЦК и СП определяется Минобороны, а органами и подразделениями полиции – МВД.

Какие детали рассказали в Минобороны ранее?

По словам заместителя министра обороны Украины Евгения Мойсюка:

представители ТЦК будут вести непрерывную запись , которая будет начинаться автоматически, как только группы оповещения приступают к своим обязанностям, и продлится до их завершения;

, которая будет начинаться автоматически, как только группы оповещения приступают к своим обязанностям, и продлится до их завершения; служащий, который использует камеру, обязан сообщить об этом лицам, которых он фиксирует;

представителям ТЦК запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам;

срок хранения записей будет составлять не менее 30 дней.

Напомним, Минобороны уже начало развитие специальной информационно-телекоммуникационной системы – ИКС. Ее администратором станет Военная служба правопорядка ВСУ.