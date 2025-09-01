О нововведениях сообщил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, передает 24 Канал.
Что предусматривает новая система при проверке документов?
С 1 сентября в ТЦК и СП Украины введено обязательное использование бодикамер. Такое решение принято по поручению Министра обороны Украины.
По словам Мойсюка, создание системы предусматривает:
- закупку унифицированных устройств;
- создание мощного централизованного хранилища с высоким уровнем защиты данных;
- использование программного обеспечения для быстрого анализа записей.
Как отметил генерал-лейтенант, эта инициатива будет способствовать защите прав как граждан, так и военных.
Благодаря четким механизмам, унифицированному оборудованию и современной IТ-инфраструктуре Министерство обороны создает надежную систему, которая не только будет отвечать требованиям военного времени, но и будет способствовать укреплению доверия общества к государственным институтам,
– сообщили в Минобороны.
Что предшествовало?
- С 1 сентября 2025 года военнослужащие ТЦК будут иметь бодикамеры. Запись будет начинаться автоматически, а данные будут храниться на защищенном сервере минимум 30 дней.
- Цель нововведения – повысить прозрачность работы ТЦК, защитить права военнообязанных и военных, уменьшить конфликты и предотвратить злоупотребления.
- По состоянию на 7 августа, по словам главы Минобороны Дениса Шмыгаля, обеспеченность средствами видеофиксации составляла около 85%.
- Военным ТЦК запрещено удалять или изменять записи, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним.
- Нарушение этих правил влечет дисциплинарную ответственность – от выговора до понижения в должности или звании, а также передачу материалов в правоохранительные органы.