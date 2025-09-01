О нововведениях сообщил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, передает 24 Канал.

Что предусматривает новая система при проверке документов?

С 1 сентября в ТЦК и СП Украины введено обязательное использование бодикамер. Такое решение принято по поручению Министра обороны Украины.

По словам Мойсюка, создание системы предусматривает:

закупку унифицированных устройств;

создание мощного централизованного хранилища с высоким уровнем защиты данных;

использование программного обеспечения для быстрого анализа записей.

Как отметил генерал-лейтенант, эта инициатива будет способствовать защите прав как граждан, так и военных.

Благодаря четким механизмам, унифицированному оборудованию и современной IТ-инфраструктуре Министерство обороны создает надежную систему, которая не только будет отвечать требованиям военного времени, но и будет способствовать укреплению доверия общества к государственным институтам,

– сообщили в Минобороны.

Что предшествовало?