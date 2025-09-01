"Говорят, что боги войны – артиллерия, а я говорю – пехота", – так сказал нам "Тим", командир пехотинцев батальона "Внуки Адольфовны" 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

Его подчиненные сражаются на Лиманском направлении – одном из самых тяжелых на фронте. Больше, чем в районе Лимана, штурмовых действий россиян разве что у Покровска.

Какой является пехота сейчас? Что такое быть пехотинцем в то время, когда работают все более новые технологические решения? Ответы на эти вопросы 24 Канал попытался найти в разговоре с пехотинцами "Внуков Адольфовны".

Мы встретились с бойцами "Белым", "Рико" и "Кленом" после их недавнего возвращения с позиций и поговорили с ними об их службе.

К сожалению, вскоре после нашей встречи "Клен" погиб во время выполнения боевого задания. Ему было 36 лет. Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким воина.

И этот материал мы посвящаем памяти "Клена".

Кто-то должен делать эту работу: история пехотинца "Белого"

"Белому" 48 лет. В гражданской жизни он много работал на строительстве. Но в начале 2025 года его мобилизовали, и уже четвертый месяц после базовой военной подготовки он на службе в пехоте батальона "Внуки Адольфовны" 66-й ОМБр.

Первый боевой выход должен был длиться две недели. Однако сейчас в пехоте не хватает людей, и это чувствуется. А прежде всего – самими пехотинцами. Потому что обещанные 14 дней превратились в 31 день.

"Белый" признается: первый выход был очень страшным. Больше всего пугала его именно неизвестность.

Неизвестность – это всегда тяжело. Второй раз идти было проще, потому что я знал, куда иду и что там. А вот первый выход – очень трудно,

– делится боец.

Впервые на позиции приходилось идти 4 километра. И это в условиях большого количества вражеских дронов. "Белый" говорит, что самое главное, что они пытались сразу сделать по прибытию на позицию, – окопаться как можно глубже.

Мы старались не светиться и больше окапываться, потому что чем глубже, тем лучше. Надо вокруг себя смотреть и постоянно слушать. Только слушать. Не важно, наш дрон или не наш летит. Только слух тебя спасет, и все. Также внимательно надо слушать рацию. КАБы пролетали мимо со свистом. Страшно было. Но если он летит в тебя, то ты это понимаешь,

– рассказывает боец.



"Белый" – пехотинец 66-й ОМБр / Фото 24 Канала

"Белый" не скрывает своего отношения к ТЦК. Говорит, что порой представители территориальных центров комплектования действуют просто не по-человечески и неправильно. Однако вместе с тем пехотинец подчеркивает, что если уж ситуация так сложилась, что тебя поймал ТЦК, то надо принять этот факт достойно.

"По моему мнению, представители ТЦК неправы, потому что нельзя так нагло забирать людей. Но дело такое: если уж попал, то надо принять это, потому что здесь (в армии – 24 Канал) тебя поймут. Боевые – это боевые, если не можешь выйти – тебя тоже поймут... Кто-то убегает, пытается, но рано или поздно попадается. Страшно ли воевать? Да, всем страшно, мне тоже", – говорит "Белый".

Воин соглашается с тем, что работа пехотинца – самая тяжелая. Однако также отмечает, что кто-то должен эту работу выполнять, какой бы тяжелой она ни была.

А кто будет делать эту работу? Я, например, представления не имею, как управлять дроном. Поэтому приходится в пехоте. Не все же пойдут дронщиками, артиллеристами или минометчиками,

– отмечает "Белый".

Когда мы говорили, прошло всего несколько дней, как боец вернулся с позиций. Когда придется выходить в следующий раз, неизвестно. Невооруженным глазом заметно, что он, как и его собратья, уставший. "Белый" говорит, что отдыхать могут как несколько дней, так и чуть больше, если повезет. Но людей не хватает, поэтому выходы длиннее, а отдых – короче.

"Отец был против, а теперь он тоже здесь": история "Рико"

Пехотинцу "Рико" – 27 лет. Еще до января 2025 года работал оператором линии порезки на производстве по изготовлению металлоконструкций. На работе дали распоряжение пойти в ТЦК обновить военно-учетные данные. Сейчас боец шутит, что обновил данные очень удачно, потому что его мобилизовали.

Сначала "Рико" был в ремонтно-восстановительном батальоне, а дальше его прикомандировали в пехоту.

Это было очень стрессово, потому что сначала я попал в ремонтно-восстановительный, а потом в боевой, и это было очень высокое напряжение до первого выхода,

– говорит "Рико".



Пехотинец "Рико" / Фото 24 Канала

Боец говорит, что еще в 2022 году хотел пойти служить, но отец запрещал ему это делать. Но его тоже мобилизовали. Вместе они сейчас являются бойцами 66-й бригады. "Рико" рассказал, что отцу вручили повестку, и он появился в ТЦК. От новости о мобилизации сына он был не в восторге, но все же отреагировал хорошо.

Он сказал мне, чтобы я держался, чтобы всегда берег себя и не включал режим героя, как говорится. Советовал делать все с холодной головой,

– делится "Рико".

Первый выход в пехоте для "Рико" длился 14 дней. Хотя он убежден, что адекватный срок вообще не более 10 дней. Однако в условиях нехватки людей это выглядит маловероятным.

Свой первый выход на позиции "Рико" называет веселым, потому что сразу на заезде бойцы прошли боевое крещение.

Было страшно. Когда мы ехали на позицию, работал миномет. Потом налетело много дронов, и мы не могли дойти до позиций, пришлось ждать, пока устаканится. Потом начали выдвигаться со всем боекомплектом, провизией. И это было очень тяжело,

– вспоминает "Рико".

Боец говорит, что самое страшное – это заезд на позиции и выезд оттуда. Однако в ответ на вопрос о том, хотел ли бы он вернуться в ремонтно-восстановительный батальон, "Рико" уже колеблется.

"Главное – перебороть страх": история "Клена"

"Клену" было 36 лет. Его мобилизовали в начале 2025 года. Сначала его направляли к пограничникам, потом в "Десну", поэтому так он и оказался в 66-й отдельной механизированной бригаде и стал пехотинцем.

В отличие от "Белого" и "Рико", первый боевой выход "Клена" длился 4 дня. Боец говорил, что самым тяжелым был тот страх, который он чувствовал, когда шел на позиции впервые.

Первый раз было трудно из-за страха, но его надо преодолеть. Поэтому на втором выходе мне уже было гораздо легче,

– вспоминал "Клен".



"Клен" – пехотинец 66-й ОМБр / Фото 24 Канала

За время в армии "Клен" прошел сложные бои и был убежден, что самое главное для пехотинца – именно побороть собственные страхи, выполняя самую тяжелую работу в армии.

К сожалению, "Клен" погиб 19 июля 2025 года в Донецкой области в результате минометного обстрела во время выполнения боевого задания.

Как работают пехотинцы на Лиманском направлении?

Лиманское направление сейчас – в тройке самых ожесточенных на фронте. Больше всего боевых столкновений сейчас на Покровском направлении, а вслед за ним в ежедневных сводках Генштаба ВСУ всегда Лиманское и Новопавловское. Россияне здесь всеми силами пытаются наступать. Однако в соотношении количества атак к изменениям линии фронта Лиманское направление также является одним из самых стабильных.

Конечно, это является результатом работы бойцов, в том числе и 66-й ОМБр. "Белый" говорит, что россияне упорно пытаются прорвать линию обороны, однако у них не получается. В то же время "Рико" говорит, что на нуле очень чувствуется поддержка огневых средств с позиций, которые позади: минометов, артиллерии, дронов.

Огневая поддержка – это самое главное. Пехотинец в основном идет в стрелковый бой, но дроны, например, очень помогают и корректируют,

– говорит "Рико".

"Клен" вспоминал, как во время одного из выходов россияне начали атаковать их позиции сбросами, из-за чего наблюдение было фактически невозможным. И вдруг оказалось, что захватчики уже на блиндаже.

Они забросили гранату, у нас один 300-й. Мы передали по рации, что на нас напали, штурмуют. Так их дронами отвели оттуда и добили в поле,

– рассказывал "Клен".

Как дроны изменили работу пехоты сейчас?

Работа пехотинца еще три года назад полностью отличалась от работы пехотинца сейчас. За эти годы она стала сложнее и не в последнюю очередь именно из-за появления дронов. Боец "Белый" говорит, что из-за высокой интенсивности чаще приходится прятаться.

Дроны работают очень интенсивно, поэтому чаще надо прятаться: показался, то, считай, ты уже 200-й или 300-й. А выносить раненого – это дополнительная проблема побратимам, если надо покидать позицию. Конечно, хочется спасти, но лучше лишний раз не рисковать, спрятаться и переждать,

– говорит "Белый".

Пехотинец говорит, что на позициях они старались не светиться, а все глубже окапываться и быть максимально внимательными – смотреть вокруг и прислушиваться ко всем звукам.

Однако дроны работают с обеих сторон линии фронта. Например, "Рико" отмечает, что во время одного из выходов был обнаружен противник. Сначала было сообщение, что враги движутся в одном направлении, но выяснилось, что они шли на позицию, где был "Рико" с собратьями.

Враг подобрался очень близко к позициям, на расстояние около 30 – 40 метров, поэтому наносить поражения из миномета было невозможно, потому что под угрозой были бы и наши бойцы. Поэтому врага уничтожали украинские дроны.

Бойцы говорят, что в программе базовой общей военной подготовки сейчас не хватает работы с дронами или, скорее, противодействия вражеским беспилотникам. Нужные навыки они осваивали уже на месте в бригаде, однако с учетом того, как сейчас БПЛА изменили войну, каждому бойцу, а пехотинцу тем более, надо знать, как правильно им противодействовать.

Что пехотинцы советуют гражданским?

Мы спросили у "Рико", "Белого" и "Клена", что они бы могли посоветовать тем, кто может стать пехотинцем. И каждый из них так или иначе вспоминал о страхе.

Например, "Клен" отмечал, что страх нужно преодолеть. И с каждым выходом он становится меньше, чем был. Хотя его собрат "Рико" говорит, что страх все же в определенной степени должен присутствовать. Также нужно обращать внимание как на физическую, так и на моральную подготовку к войне.

Физически надо готовиться и психологически. Надо понимать, что ты будешь стрелять не просто в мишень, а в человека. Хотя их людьми тяжело назвать. Да и животными тоже,

– говорит "Рико".

А вот "Белый" призывает гражданских не бояться службы, так как на собственном опыте убедился: боевые товарищи являются хорошими людьми, а вызовы надо принимать с достоинством.

Самая тяжелая работа – на плечах пехотинцев

Пехота – самая тяжелая работа в армии. Какое бы оружие не создало человечество, какие бы технологии не были внедрены, но все же освобожденной земля считается тогда, когда на нее ступила нога пехотинца. И потерянной – когда пехотинец ее покидает.

Романтизировать службу в пехоте невозможно: это усталость, грязь, страх. Кто-то ее воспринимает скорее как наказание и изо всех сил пытается избежать. В то же время без пехоты эта война будет проиграна.

Мы общались с бойцами недолго, потому что не хотелось забирать у них драгоценное время отдыха между выходами на позиции. Более того, никто в день нашей встречи не знал, что следующий выход для "Клена" станет последним. Его жизнь оборвалась в результате российского минометного обстрела.

Побратимы "Клена" продолжают борьбу, как и тысячи пехотинцев на разных направлениях фронта. Их служба действительно тяжелая, однако надежное прикрытие со стороны минометов, артиллерии и БпЛА могут сделать ее хоть немного легче и уберечь как можно больше жизней. Поэтому, поддерживая сборы на нужды вышеперечисленных родов войск, знайте: вы делаете вклад не только в ликвидацию врага, но и в сохранение жизней наших пехотинцев.