Детали рассказал заместитель министра обороны Украины Евгений Мойсюк. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Какие особенности видеофиксации работы ТЦК?

По словам Мойсюка, представители ТЦК будут вести непрерывную запись во время работы. Она будет начинаться автоматически, как только группы оповещения приступают к своим обязанностям, и продлится непрерывно до их завершения. Исключением являются лишь случаи, когда в кадр могут попасть военные объекты или информация с ограниченным доступом, а также личные потребности работника.

Обратите внимание! Инструкция предусматривает, что служащий, который использует камеру, обязан сообщить об этом лицам, которых он фиксирует.

Кроме того, представителям ТЦК запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам. Нарушение правил предусматривает дисциплинарную ответственность – от выговора до понижения в должности или звании, а также передачу материалов в правоохранительные органы.

После завершения работы групп оповещения, записи с карт памяти автоматически загружаться на централизованный защищенный сервер. Срок хранения будет составлять не менее 30 дней.

Цель инициативы – сделать действия групп оповещения максимально прозрачными, защитить права как военнообязанных, так и работников ТЦК. Использование камер поможет минимизировать конфликты, создать доказательную базу в спорных случаях и предотвратить злоупотребления,

– пишет Мойсюк.

Какие проблемы возможны?

Напомним, о нововведениях министр обороны Денис Шмыгаль сообщил 7 августа. По его словам, обеспеченность средствами видеофиксации составляла около 85%.

Однако Мойсюк отмечает возможные проблемы – отсутствии унификации оборудования и ограниченных возможностях для обработки больших объемов видеоданных.

Поэтому ведомство уже начало развитие специальной информационно-телекоммуникационной системы – ИКС. "Ее создание будет предусматривать закупку унифицированных устройств, создание мощного централизованного хранилища с высоким уровнем защиты данных и использование программного обеспечения для быстрого анализа записей", – говорится в сообщении.

Администратором ИКС станет Военная служба правопорядка ВСУ, что нивелирует риски несанкционированного доступа к записям и вмешательства в работу системы.

Мобилизация в Украине: последние новости