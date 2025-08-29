Сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожский областной ТЦК и СП и Общественное.
Что известно о мобилизации отца-одиночки?
Как рассказала его сестра Оксана Киреева, Владимир сам воспитывает семилетних двойняшек, ведь их мать оставила семью, когда детям было два года.
Семья некоторое время жила в оккупированном Пологовском районе, однако мужчина решил переехать после того, как оккупанты начали оказывать давление и заставлять его к сотрудничеству.
Вернувшись в Украину с детьми, он не успел оформить официальную отсрочку от мобилизации как отец-одиночка. На блокпосту его задержали, а в ТЦК пообещали проверить документы и отпустить, однако в течение трех дней Владимир не выходил на связь.
Семья обратилась в военкомат с просьбой предоставить время для оформления документов, однако якобы получила категорический ответ: "Пусть идет воюет".
Относительно детей в ТЦК заявили, что их временно могут отправить в больницу, а затем – в интернат.
Сейчас семья начала юридический процесс – официальный развод с матерью, лишение ее родительских прав и оформление статуса отца-одиночки. Эта процедура может длиться до полугода, и от ее результата зависит будущее двойняшек и шанс, что они снова будут жить вместе с папой.
Как на инцидент отреагировали в ТЦК?
Запорожский областной ТЦК и СП опроверг слухи о якобы незаконном задержании и мобилизации Страхова военнослужащими Бердянского РТЦК и СП. В ведомстве отметили, что все действия были осуществлены в полном соответствии с нормами действующего законодательства.
26 июля в 22:00 во время проверки документов на одном из блокпостов в Запорожье сотрудники Нацполиции обнаружили, что у Страхова отсутствуют военно-учетные документы.
Согласно постановлению его доставили в Бердянский районный ТЦК и СП для уточнения данных. Отмечается, что другие центры комплектования Запорожской области участия в этом инциденте не принимали.
Во время проверки и собеседования в Бердянском РТЦК и СП. Владимир Страхов не предоставил никаких сведений или документов, которые бы свидетельствовали о наличии у него права на отсрочку от призыва по мобилизации на особый период,
– объяснили в военкомате.
Там также уточнили, что после прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к службе, было оформлено мобилизационное распоряжение и направление в учебный центр.
В ТЦК и СП подчеркнули, что противоправных действий в отношении гражданина не осуществлялось.
Какие еще были инциденты с участием ТЦК?
- В Ужгороде правоохранители без опознавательных знаков забрали экс-полицейского Ивана Белецкого в ТЦК после его конфликта с военнослужащими центра комплектования. Известно, что незадолго до этого он вступился за ветерана в конфликте с представителями ТЦК.
- Ранее, 23 августа, в Ровенской области умер 34-летний Виталий Сахарук во время пребывания в районном ТЦК. В центре комплектования сообщили, что его смерть наступила из-за сердечной недостаточности.
- 17 августа появилась информация о том, что в Киеве мобилизованный нанес себе ранения во время пребывания в распределительном центре. В ТЦК рассказали, что мужчина не реагировал на замечания, а по прибытии правоохранителей он забежал в ванную комнату, где разбил кружку и начал наносить себе телесные повреждения левого предплечья.