Сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожский областной ТЦК и СП и Общественное.

Что известно о мобилизации отца-одиночки?

Как рассказала его сестра Оксана Киреева, Владимир сам воспитывает семилетних двойняшек, ведь их мать оставила семью, когда детям было два года.

Семья некоторое время жила в оккупированном Пологовском районе, однако мужчина решил переехать после того, как оккупанты начали оказывать давление и заставлять его к сотрудничеству.

Вернувшись в Украину с детьми, он не успел оформить официальную отсрочку от мобилизации как отец-одиночка. На блокпосту его задержали, а в ТЦК пообещали проверить документы и отпустить, однако в течение трех дней Владимир не выходил на связь.

Семья обратилась в военкомат с просьбой предоставить время для оформления документов, однако якобы получила категорический ответ: "Пусть идет воюет".

Относительно детей в ТЦК заявили, что их временно могут отправить в больницу, а затем – в интернат.

Сейчас семья начала юридический процесс – официальный развод с матерью, лишение ее родительских прав и оформление статуса отца-одиночки. Эта процедура может длиться до полугода, и от ее результата зависит будущее двойняшек и шанс, что они снова будут жить вместе с папой.

Как на инцидент отреагировали в ТЦК?

Запорожский областной ТЦК и СП опроверг слухи о якобы незаконном задержании и мобилизации Страхова военнослужащими Бердянского РТЦК и СП. В ведомстве отметили, что все действия были осуществлены в полном соответствии с нормами действующего законодательства.

26 июля в 22:00 во время проверки документов на одном из блокпостов в Запорожье сотрудники Нацполиции обнаружили, что у Страхова отсутствуют военно-учетные документы.

Согласно постановлению его доставили в Бердянский районный ТЦК и СП для уточнения данных. Отмечается, что другие центры комплектования Запорожской области участия в этом инциденте не принимали.

Во время проверки и собеседования в Бердянском РТЦК и СП. Владимир Страхов не предоставил никаких сведений или документов, которые бы свидетельствовали о наличии у него права на отсрочку от призыва по мобилизации на особый период,

– объяснили в военкомате.

Там также уточнили, что после прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к службе, было оформлено мобилизационное распоряжение и направление в учебный центр.

В ТЦК и СП подчеркнули, что противоправных действий в отношении гражданина не осуществлялось.

Какие еще были инциденты с участием ТЦК?