Происшествие произошло около 15 часов в одном из столичных распределительных центров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.
Что известно об инциденте в распределительном центре Киева?
В ТЦК говорят, что на любые замечания мужчина не реагировал.
Как только правоохранители прибыли в распределительный центр, он забежал в ванную комнату, где разбил кружку и начал наносить себе телесные повреждения левого предплечья.
Медик прибывший на место наложил септическую тугую повязку, при этом военнообязанный продолжал кричать и угрожал продолжить наносить травмы себе и другим лицам, которые находились на сборном пункте,
– говорится в заявлении ТЦК.
Затем мобилизованного госпитализировали в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Мобилизованный нанес себе ранения: смотрите видео
Инциденты с участием призывников и ТЦК
- В Харькове мужчина напал с ножом на трех военнослужащих ТЦК и полицейского. Он нанес им серьезные травмы и находится сейчас под стражей.
- В Одессе во время плановой проверки военно-учетных документов гражданин вел себя агрессивно и пытался убежать. В конце концов военнослужащие ТЦК смогли его остановить и обнаружили у него нарушения воинского учета. Аналогичные нарушения были и у других мужчин, из-за чего началась драка между ними и работниками ТЦК.
- В Харькове полицейский забрал своего товарища с ВЛК, выдав его за мошенника. Суд признал правоохранителя виновным, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.