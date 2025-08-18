Подія сталася близько 15 години в одному зі столичних розподільчих центрів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

Дивіться також У Дніпрі чоловік у військовій формі вступив у конфлікт з ТЦК

Що відомо про інцидент у розподільчому центрі Києва?

У ТЦК кажуть, що на будь-які зауваження чоловік не реагував.

Як тільки правоохоронці прибули до розподільчого центру, він забіг до ванної кімнати, де розбив кружку і почав наносити собі тілесні ушкодження лівого передпліччя.

Медик який прибув на місце наклав септичну тугу пов'язку, при цьому військовозобов'язаний продовжував кричати та погрожував продовжити наносити травми собі та іншим особам які перебували на збірному пункті,

– йдеться у заяві ТЦК.

Потім мобілізованого госпіталізували до лікарні. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Мобілізований наніс собі поранення: дивіться відео

Інциденти за участі призовників та ТЦК