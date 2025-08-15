Чоловіки поводилися агресивно під час перевірки документів працівниками ТЦК. Про це пише 24 Канал із посиланням на Одеський обласний ТЦК.

Що відомо про інцидент з ТЦК в Одесі?

У соцмережах почали поширювати відео, на якому нібито відбувається сутичка між цивільними та представниками ТЦК. На скандальну ситуацію вже відреагували в Одеському обласному ТЦК та СП. Там заявили, що відео має маніпулятивний характер, події на ньому не відповідають дійсності, а мета таких публікацій - дискредитувати ЗСУ й зірвати мобілізаційні заходи.

Так, 13 серпня 2025 року в Приморському районі Одеси спільна група оповіщення, до складу якої входили військовослужбовці ТЦК та представники Нацполіції, проводила планову перевірку військово-облікових документів громадян.

Під час перевірки один чоловік почав поводитися агресивно та спробував утекти на своєму автомобілі. Правоохоронці зупинили його на території місцевого СТО. Виявилося, що він перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Провівши перевірку працівників СТО виявили ще кількох чоловіків з подібними порушеннями. Цивільні застосовували фізичну силу та перешкоджали роботі посадових осіб. Правоохоронці встановили усіх причетних до протиправних дій, а матеріали передали до СБУ для правової оцінки.

Зверніть увагу! В управлінні ТЦК наголошують, що перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань є тяжким злочином, а також закликають громадян критично ставитися до інформації з неперевірених джерел.

Нагадаємо, у травні цього року група чоловіків напала на працівників ТЦК в Кременчуці. Тоді через спланований напад з використанням перцевого балончика та травматичного пістолета поліція затримала зловмисників.