Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Кременчуцький Телеграф".

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Чоловіки напали на працівників ТЦК

Очевидці події розказали, що співробітники ТЦК нібито гналися за хлопцем, який був на велосипеді – його завалили. Потім підійшли інші люди, на яких "розпустили руки" військові – та вони себе захистили.

Частину подій зафіксували очевидці: дивіться відео

У Полтавському ТЦК та СП пояснили, що на військових здійснили спланований напад.

Група з семи осіб здійснила спланований напад, застосуваши перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодивши автомобіль групи оповіщення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції,

– написали там.

За інформацією Полтавського ТЦК, двох нападників уже ідентифікували і затримали. Тривають слідчі дії та заходи з розшуку решти учасників інциденту та встановлення ступеню причетності кожного з них.

Там додали, що до поліці направили звернення стосовно порушення щодо нападників кримінальних проваджень за статтями 114 і 121 Кримінального кодексу України. Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, зазначили в ТЦК, встановить слідство.

До слова, нещодавно у Черкасах чоловіки напали на військовослужбовця місцевого ТЦК. Постраждалий воював у зоні проведення АТО і захищав Донецький аеропорт, а також на Харківському напрямку вже під час повномасштабної війни з Росією.