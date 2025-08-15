Мужчины вели себя агрессивно во время проверки документов работниками ТЦК. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Одесский областной ТЦК.

Что известно об инциденте с ТЦК в Одессе?

В соцсетях начали распространять видео, на котором якобы происходит столкновение между гражданскими и представителями ТЦК. На скандальную ситуацию уже отреагировали в Одесском областном ТЦК и СП. Там заявили, что видео имеет манипулятивный характер, события на нем не соответствуют действительности, а цель таких публикаций - дискредитировать ВСУ и сорвать мобилизационные мероприятия.

Так, 13 августа 2025 года в Приморском районе Одессы совместная группа оповещения, в состав которой входили военнослужащие ТЦК и представители Нацполиции, проводила плановую проверку военно-учетных документов граждан.

Во время проверки один человек начал вести себя агрессивно и попытался убежать на своем автомобиле. Правоохранители остановили его на территории местного СТО. Оказалось, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

Проведя проверку работников СТО обнаружили еще нескольких мужчин с подобными нарушениями. Гражданские применяли физическую силу и препятствовали работе должностных лиц. Правоохранители установили всех причастных к противоправным действиям, а материалы передали в СБУ для правовой оценки.

Обратите внимание! В управлении ТЦК отмечают, что препятствование деятельности ВСУ и других военных формирований является тяжким преступлением, а также призывают граждан критически относиться к информации из непроверенных источников.

Напомним, в мае этого года группа мужчин напала на работников ТЦК в Кременчуге. Тогда из-за спланированного нападения с использованием перцового баллончика и травматического пистолета полиция задержала злоумышленников.