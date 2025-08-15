Сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

Как снять себя с розыска ТЦК?

К юристам обратилась женщина, сын которой работает в больнице и имеет право на бронирование, однако был объявлен в розыск. Она поинтересовалась, каким образом можно отменить розыск, чтобы оформить бронирование.

Айвазян объяснил, что существует три возможных способа снять розыск ТЦК.

Первый – обратиться в суд, обжаловав внесение данных в Единый государственный реестр за нарушение правил воинского учета.

Относительно сроков рассмотрения дела в суде, то это минимум два – три месяца в суде первой инстанции, это без учета апелляционной жалобы с Вашей стороны (если решение не в Вашу пользу) или же стороны ТЦК (если решение в Вашу пользу). В случае подачи апелляционной жалобы добавляйте еще два месяца,

– отметил юрист.

Второй путь предусматривает подачу заявления в ТЦК с просьбой удалить данные из Единого государственного реестра о нарушении правил воинского учета, если они были внесены без протокола или постановления.

Третий вариант – признать правонарушение и оплатить штраф в размере 8,5 тысяч гривен через приложение Резерв+ (в случаях неявки по повестке).

"Обещают, что розыск будет сниматься при этом автоматически. Однако, возможность уплаты штрафа через Резерв+ будет зависеть от того, какие именно правила ВО Ваш сын нарушил", – подчеркнул Айвазян.