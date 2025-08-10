Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Что надо сделать, чтобы тебя забронировали на работе?

Военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько рассказал, что для этого военнообязанные должны выполнить определенные требования.

Речь о том, что мужчина уже должен находиться на воинском учете, также находиться в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием, критически важным учреждением.

Еще он должен уточнить персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 11 апреля 2024 года № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета". И не находиться в розыске.

Военнообязанный должен своевременно обновить свои учетные данные через ТЦК и СП, ЦНАП или приложение "Резерв +" в соответствии с требованиями Закона №3633-IX от 18 мая 2024 года. Это включает личные данные, адрес, контактную информацию и так далее,

– акцентировал Михаил Лобунько.

Тогда, даже если гражданин только пришел на новую работу, его уже могут забронировать – если он выполнил все условия. Конечно, предприятие тоже должно подпадать под определенные требования, а именно иметь право на бронирование на основании наличия статуса критичности.

В целом законодательство Украины не устанавливает четкого минимального срока работы на предприятии для бронирования.

