Що треба зробити, щоб тебе забронювали на роботі?

Військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько розповів, що для цього військовозобов'язані мають виконати певні вимоги.

Мова про те, що чоловік уже має перебувати на військовому обліку, також перебувати у трудових відносинах з державним органом, критично важливим підприємством, критично важливою установою.

Іще він має уточнити персональні дані, зазначені у пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 11 квітня 2024 року № 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". І не перебувати в розшуку.

Військовозобов'язаний повинен своєчасно оновити свої облікові дані через ТЦК та СП, ЦНАП або застосунок "Резерв+" відповідно до вимог Закону №3633-IX від 18 травня 2024 року. Це включає особисті дані, адресу, контактну інформацію тощо,

– акцентував Михайло Лобунько.

Тоді, навіть якщо громадянин тільки прийшов на нову роботу, його вже можуть забронювати – якщо він виконав усі умови. Звісно, підприємство теж має підпадати під певні вимоги, а саме мати право на бронювання на підставі наявності статусу критичності.

Загалом законодавство України не встановлює чіткого мінімального терміну роботи на підприємстві для бронювання.

