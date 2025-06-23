Об этом рассказывает 24 Канал. В Украине обновили правила бронирования военнообязанных – они действуют с 1 апреля 2025 года.
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Кому дают бронирование в Украине
Это позволяет предприятиям критической инфраструктуры и органам власти сохранить специалистов на работе даже во время всеобщей мобилизации.
На какой срок дают бронирование
Продолжительность зависит от сферы:
- До 12 месяцев – для критически важных компаний и операторов противоминной деятельности.
- На срок действия контракта – для работников международных организаций.
- На время мобилизации – для госслужащих и правоохранителей.
Кого нельзя забронировать
Бронирование не получат:
- Те, кто неофициально трудоустроен кто неофициально трудоустроен;
- Кто не стоит на воинском учете или не обновил персональные данные;
- Работники без зарплаты не менее 20 000 грн (исключения – госсектор, медицина, энергетика);
- Те, кого не внесли в систему "Оберег".
Кто может забронировать 100% работников
Это касается:
- Госслужащих категории "А";
- Медиков госбольниц;
- Священнослужителей;
- Представителей международных структур;
- Работников энергетики, связи, ОПК, ИТ и цифровизации.
Как получить право на бронирование
Предприятие должно соответствовать следующим критериям:
- Средняя зарплата не менее 20 000 грн;
- Отсутствие задолженности по налогам;
- Один из дополнительных показателей: экспорт более 32 миллионов евро, уплата 1,5 миллиона евро налогов в год, стратегическое значение и тому подобное.
Стоит заметить, что с 31 марта 2025 года старые сертификаты о критичности теряют силу – их надо обновить через профильное министерство.
Подать заявку на бронирование можно исключительно через портал "Дія". Перевести работника на спецучет должны в течение 72 часов после подачи.