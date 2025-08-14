Правительство хочет разделить категории соискателей образования и установить новые условия для отсрочки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Кто из студентов может потерять отсрочку?

Сейчас чтобы получить отсрочку от мобилизации соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования должны учиться по дневной или дуальной форме получения образования и получать уровень образования, что выше ранее полученного.

Согласно новому законопроекту, Правительство добавило новое условие для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования.

Так, отсрочку предлагают предоставлять только тем мужчинам, которые начали обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы, определенного статьей 15 закона о воинской обязанности – то есть, не ранее года, в котором они достигли 25 лет.

Относительно студентов высших учебных заведений, то Кабмин предлагает добавить новое требование – что они не подлежат призыву только в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы.

На практике означает, что лицо должно закончить обучение (сдать все экзамены, зачеты, защитить диплом и т.д.) в тот срок, который официально определен учебным заведением для этой программы, без учета дополнительных продолжений или перерывов,

– отмечает издание.

То есть, если лицо поступило на бакалавра в сентябре 2023 года, то расчетное время завершения программы – июнь 2027 года. Если же его перевели на "пятилетний план" через академотпуск, пересдачу или отчисление-восстановление – то после июня 2027 года он потеряет свое право на отсрочку.

"Итак, больше нельзя будет "тянуть" обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки. Академотпуск, повторный курс или перерыв в обучении могут автоматически лишить права на отсрочку", – указывает "Судебно-юридическая газета".