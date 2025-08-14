Уряд хоче розділити категорії здобувачів освіти та встановити нові умови для відстрочки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

Хто з студентів може втратити відстрочку?

Наразі аби отримати відстрочку від мобілізації здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти повинні навчатися за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувати рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Згідно з новим законопроєктом, Уряд додав нову умову для учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти.

Так, відстрочку пропонують надавати лише тим чоловікам, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеного статтею 15 закону про військовий обов’язок – тобто, не раніше року, в якому вони досягнули 25 років.

Стосовно студентів закладів вищої освіти, то Кабмін пропонує додати нову вимогу – що вони не підлягають призову лише в межах розрахункового строку виконання освітньої програми.

На практиці означає, що особа має закінчити навчання (скласти всі іспити, заліки, захистити диплом тощо) у той термін, який офіційно визначений закладом освіти для цієї програми, без урахування додаткових продовжень чи перерв,

– зауважує видання.

Тобто, якщо особа вступила на бакалавра у вересні 2023 року, то розрахунковий час завершення програми – червень 2027 року. Якщо ж її перевели на "п'ятирічний план" через академвідпустку, перездачу чи відрахування-поновлення – то після червня 2027 року вона втратить своє право на відстрочку.

"Отже, більше не можна буде "тягнути" навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки. Академвідпустка, повторний курс чи перерва у навчанні можуть автоматично позбавити права на відстрочку", – вказує "Судово-юридична газета".