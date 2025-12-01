Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення юристів адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Чому людину можуть оголосити в розшук?

Оголосити людину в розшук можуть на підставі положень Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та пов'язаних із ним нормативних актів. Найчастіше це відбувається у випадках порушення правил військового обліку.

Зокрема, йдеться про такі ситуації:

неявка за повісткою у встановлений час без поважних причин;

ненадання оновлених персональних даних протягом 7 днів після їх зміни;

ухилення від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), уточнення облікових даних або постановки на військовий облік.

Також підставою може стати виїзд з місця проживання без повідомлення ТЦК.

Скасувати статус "у розшуку" можна після усунення всіх порушень. Для цього громадянин має підтвердити особу, подати потрібні документи та пройти необхідні процедури. Зазвичай алгоритм виглядає так:

особисто звернутися до ТЦК за місцем проживання або надіслати адвокатський запит, щоб з'ясувати причини оголошення в розшук;

надати документи, які можуть підтвердити поважні причини неявки – медичні довідки, папери про перебування в лікарні чи інші офіційні підтвердження (за наявності);

пройти медичний огляд, актуалізувати персональні дані чи виконати інші вимоги, визначені ТЦК;

усунути порушення, через які було ініційовано розшук.

Важливо! Якщо ТЦК наклав адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, його сплата підтверджує виконання постанови, але не звільняє від необхідності особистої явки до ТЦК для проходження процедур.

Варто також пам'ятати, що скасування розшуку не є підставою для автоматичної мобілізації, оскільки сам статус не визначає придатність до служби та не впливає на наявність або відсутність права на відстрочку.

Що нового у процесі мобілізації?