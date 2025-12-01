Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения юристов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Читайте также Новые правила бронирования, "зимняя тысяча" и кто потеряет пенсии: что изменится с 1 декабря

Почему человека могут объявить в розыск?

Объявить человека в розыск могут на основании положений Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и связанных с ним нормативных актов. Чаще всего это происходит в случаях нарушения правил воинского учета.

В частности, речь идет о таких ситуациях:

неявка по повестке в установленное время без уважительных причин;

непредоставление обновленных персональных данных в течение 7 дней после их изменения;

уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), уточнения учетных данных или постановки на воинский учет.

Также основанием может стать выезд с места жительства без уведомления ТЦК.

Отменить статус "в розыске" можно после устранения всех нарушений. Для этого гражданин должен подтвердить личность, подать нужные документы и пройти необходимые процедуры. Обычно алгоритм выглядит так:

лично обратиться в ТЦК по месту жительства или отправить адвокатский запрос, чтобы выяснить причины объявления в розыск;

предоставить документы, которые могут подтвердить уважительные причины неявки – медицинские справки, бумаги о пребывании в больнице или другие официальные подтверждения (при наличии);

пройти медицинский осмотр, актуализировать персональные данные или выполнить другие требования, определенные ТЦК;

устранить нарушения, из-за которых был инициирован розыск.

Важно! Если ТЦК наложил административный штраф за нарушение правил воинского учета, его уплата подтверждает выполнение постановления, но не освобождает от необходимости личной явки в ТЦК для прохождения процедур.

Стоит также помнить, что отмена розыска не является основанием для автоматической мобилизации, поскольку сам статус не определяет пригодность к службе и не влияет на наличие или отсутствие права на отсрочку.

Что нового в процессе мобилизации?