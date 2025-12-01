Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения юристов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Почему человека могут объявить в розыск?
Объявить человека в розыск могут на основании положений Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и связанных с ним нормативных актов. Чаще всего это происходит в случаях нарушения правил воинского учета.
В частности, речь идет о таких ситуациях:
- неявка по повестке в установленное время без уважительных причин;
- непредоставление обновленных персональных данных в течение 7 дней после их изменения;
- уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), уточнения учетных данных или постановки на воинский учет.
Также основанием может стать выезд с места жительства без уведомления ТЦК.
Отменить статус "в розыске" можно после устранения всех нарушений. Для этого гражданин должен подтвердить личность, подать нужные документы и пройти необходимые процедуры. Обычно алгоритм выглядит так:
- лично обратиться в ТЦК по месту жительства или отправить адвокатский запрос, чтобы выяснить причины объявления в розыск;
- предоставить документы, которые могут подтвердить уважительные причины неявки – медицинские справки, бумаги о пребывании в больнице или другие официальные подтверждения (при наличии);
- пройти медицинский осмотр, актуализировать персональные данные или выполнить другие требования, определенные ТЦК;
- устранить нарушения, из-за которых был инициирован розыск.
Важно! Если ТЦК наложил административный штраф за нарушение правил воинского учета, его уплата подтверждает выполнение постановления, но не освобождает от необходимости личной явки в ТЦК для прохождения процедур.
Стоит также помнить, что отмена розыска не является основанием для автоматической мобилизации, поскольку сам статус не определяет пригодность к службе и не влияет на наличие или отсутствие права на отсрочку.
Что нового в процессе мобилизации?
Недавно Минобороны Украины добавило новую категорию отсрочек от мобилизации, которую теперь можно оформить через приложение Резерв+. Она предназначена для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы.
Эта отсрочка оформляется по тому же принципу, что и другие типы, и в приложении уже насчитывается 11 таких. Чтобы ее получить сначала необходимо обновить приложение до его последней версии.
С 1 ноября в Украине также вступили в силу обновленные правила по оформлению и продлению отсрочек от мобилизации. Части мужчин отсрочки отныне будут продлевать автоматически.