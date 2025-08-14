З тим, хто такі військовозобов'язані та які категорії громадян до них відносять, розбирався 24 Канал.

Хто такі військовозобов'язані?

Згідно з законом України "Про військовий обов'язок та військову службу", до військовозобов'язаних відносять осіб, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Це означає, що військовозобов'язані не проходять військову службу у мирний час, проте можуть бути мобілізовані до війська під час воєнного стану.

Станом на 2025 рік військовозобов'язаними вважаються:

всі чоловіки від 25 до 60 років, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби;

жінки, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність;

жінки, які отримали військово-облікову спеціальність після проходження військової служби або закінчення військової кафедри;

чоловіки віком від 18 до 25 років, які були звільнені від проходження строкової військової служби (закінчили військову кафедру, раніше були визнані обмежено придатними, в інших випадках, які передбачені ст.18 закону “Про військовий обовʼязок та військову службу”).

Важливо, що на відміну від чоловіків, жінок мобілізувати не можуть – служба у війську для них виключно добровільна.

Важливо! Під час воєнного стану військовозобов'язані зобов'язані завжди мати при собі військово-облікові документи. Вони можуть бути як паперові, як і електронні – з Резерв+.

Хто не є військовозобов'язаним?

Чоловіки від 17 до 25 років перебуваються на обліку призовників і не підлягають мобілізації. Їх можуть призвати лише на строкову службу, яка під час воєнного стану не здійснюється.

Важливо знати, що згідно з постановою Кабміну "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації" від 30 липня 2025 року, після досягнення 25-річного віку ТЦК автоматично переводить призовника на облік військовозобов'язаних протягом 30 днів. При цьому йому присвоюється військове звання "солдат (матрос) запасу".

Військовозобов'язаними також не є громадяни, визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я з виключенням з обліку. Водночас непридатність особи повинна бути підтвердження відповідним висновком ВЛК. Також з обліку знімаються ті, хто досяг граничного віку перебування у запасі – тобто 60 років.