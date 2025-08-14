Про це розповідає 24 Канал з посиланням на вирок Індустріального районного суду Харкова від 12 серпня 2025 року.

Поліцейський у Харкові зірвав медогляд призовнику

У Харкові дільничного офіцера поліції засудили за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Він, перебуваючи у формі, прийшов до поліклініки, де його товариш проходив військово-лікарську комісію, і забрав його, повідомивши медикам, що це підозрюваний у шахрайстві.

Як встановив Індустріальний районний суд Харкова, інцидент стався 17 серпня 2024 року в медзакладі в Індустріальному районі міста. Обвинувачений – уродженець Харкова, який працював дільничним офіцером поліції. Він зайшов до кабінету здачі аналізів, де перебував його товариш, і заявив медпрацівникам, що чоловіка затримано за шахрайство та потрібно терміново доставити його до відділу поліції для слідчих дій.

Після цього поліцейський разом із товаришем залишив приміщення лікарні та зник у невідомому напрямку. Призовник так і не завершив проходження ВЛК, що фактично зірвало процес визначення його придатності до військової служби.

Під час судового розгляду правоохоронець повністю визнав свою вину. 12 серпня 2025 року суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, однак звільнив від відбування строку з випробувальним терміном.