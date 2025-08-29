Сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Действует ли рекомендация от бригады после мобилизации?
Адвокат Мария Ганина в комментарии изданию отметила, что письмо-отношение от бригады, которое присылают во время обучения мобилизованного, чтобы "забрать" его на службу в конкретную часть, срабатывает далеко не всегда.
Это достаточно недейственно. На стадии "бусификации" и после направления лица на обучение, просьба проходить военную службу в выбранном самостоятельно месте – игнорируется в 90% случаев,
– заявляет она.
Обычно мобилизованных отправляют туда, где есть наибольшая потребность в комплектовании бригад.
Если военнообязанный знает, где хочет проходить военную службу, и его там ждут, советую заранее позаботиться о направлении именно в ту воинскую часть. Например, обратиться в центр рекрутинга", – добавляет Ганина.
Чем отличается рекрутинг от мобилизации?
По словам офицера 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Ильи Абеля, рекрутинг – это добровольная мобилизация, процесс, который вы полностью контролируете.
Например, обратившись в 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, человек получает возможность выбрать время прохождения процедуры, должность и бригаду для службы. То есть весь процесс происходит под вашим контролем. И это преимущество действует для гражданских исключительно до момента получения "боевой повестки",
– объясняет Илья.
Рекрутинговые центры не работают с действующими военнослужащими, поэтому после поступления в учебный центр забрать человека невозможно.
"И не каждая бригада это сможет сделать, ведь стоит понимать, что каждый учебный центр имеет свой список приоритетных бригад, которые он комплектует, а потому попасть в ту, что в него не входит – задача со звездочкой", – добавляет офицер.
Именно поэтому он советует заранее обращаться в 1 центр рекрутинга. Центр помогает с мобилизацией или подписанием контракта, а также выдает письменное подтверждение – справку, что человек находится на этапе приобщения к Силам обороны Украины.
Куда обращаться для выбора должности в ВСУ?
Первый центр рекрутинга Сухопутных войск находится в Киеве по адресу: улица Ольжича, 10А.
Для консультаций можно звонить по телефону по номеру 0800 503 696 или оставить заявку на официальном сайте.
Кто может получить отсрочку от мобилизации?
- В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Однако есть 5 категорий граждан, которые могут получить отсрочку.
- Также Минобороны планирует ввести автоматическое продление отсрочек от мобилизации от мобилизации через приложение "Резерв+". Для этого необходимо, чтобы в государственных реестрах имелись необходимые данные.
- Сейчас через Резерв+ можно оформить 7 видов отсрочек. Однако для этого в государственных реестрах должны быть необходимые данные о лице.