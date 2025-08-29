Повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Чи діє рекомендація від бригади після мобілізації?

Адвокат Марія Ганіна в коментарі виданню зазначила, що лист-відношення від бригади, який надсилають під час навчання мобілізованого, щоб "забрати" його на службу до конкретної частини, спрацьовує далеко не завжди.

Це досить недієво. На стадії "бусифікації" та після направлення особи на навчання, прохання проходити військову службу в обраному самостійно місці – ігнорується в 90% випадків,

– заявляє вона.

Зазвичай мобілізованих відправляють туди, де є найбільша потреба у комплектуванні бригад.

Якщо військовозобов’язаний знає, де хоче проходити військову службу, і на нього там чекають, раджу заздалегідь подбати про направлення саме в ту військову частину. Наприклад, звернутися до центру рекрутингу", – додає Ганіна.

Чим відрізняється рекрутинг від мобілізації?

За словами офіцера 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Іллі Абеля, рекрутинг – це добровільна мобілізація, процес, який ви повністю контролюєте.

Наприклад, звернувшись в 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, людина отримує можливість обрати час проходження процедури, посаду та бригаду для служби. Тобто весь процес відбувається під вашим контролем. І ця перевага діє для цивільних виключно до моменту отримання "бойової повістки",

– пояснює Ілля.

Рекрутингові центри не працюють із чинними військовослужбовцями, тому після надходження до навчального центру забрати людину неможливо.

"І не кожна бригада це зможе зробити, адже варто розуміти, що кожен навчальний центр має свій список пріоритетних бригад, які він комплектує, а тому потрапити до тієї, що в нього не входить – завдання із зірочкою", – додає офіцер.

Саме тому він радить заздалегідь звертатися до 1 центру рекрутингу. Центр допомагає із мобілізацією або підписанням контракту, а також видає письмове підтвердження – довідку, що людина перебуває на етапі долучення до Сил оборони України.

Куди звертатися для вибору посади в ЗСУ?

Перший центр рекрутингу Сухопутних військ знаходиться в Києві за адресою: вулиця Ольжича, 10А.

Для консультацій можна телефонувати за номером 0800 503 696 або залишити заявку на офіційному сайті.

