Про це в ефірі телемарафону 27 серпня повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук, передає 24 Канал.

Дивіться також Резерв+ додав оплату штрафів за порушення військового обліку

Як "Резерв+" поновлюватиме відстрочки?

Йдеться про відстрочки, які оформлювалися онлайн – саме вони зможуть продовжуватися автоматично. Водночас посадовиця закликала громадян не чекати до останнього з переоформленням документів, щоб уникнути навантаження на електронну чергу в ТЦК та СП.

За словами Ферчук, для тих, хто не має змоги скористатися електронними сервісами, залишиться можливість відвідати територіальні центри особисто. Проте вона зауважила, що міністерство намагатиметься мінімізувати кількість тих, хто хоче відвідати ТЦК без попереднього онлайн-запису.

Як оформити відстрочку у "Резерв+"?