Про це в ефірі телемарафону 27 серпня повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук, передає 24 Канал.
Як "Резерв+" поновлюватиме відстрочки?
Йдеться про відстрочки, які оформлювалися онлайн – саме вони зможуть продовжуватися автоматично. Водночас посадовиця закликала громадян не чекати до останнього з переоформленням документів, щоб уникнути навантаження на електронну чергу в ТЦК та СП.
За словами Ферчук, для тих, хто не має змоги скористатися електронними сервісами, залишиться можливість відвідати територіальні центри особисто. Проте вона зауважила, що міністерство намагатиметься мінімізувати кількість тих, хто хоче відвідати ТЦК без попереднього онлайн-запису.
Як оформити відстрочку у "Резерв+"?
- Через застосунок можна подавати заяви на сім видів відстрочок, а також автоматично отримувати їхнє продовження.
- Адвокатка Дар’я Тарасенко уточнює, що наразі через застосунок Резерв+ можна оформити такі відстрочки, за умови, що у державних реєстрах є необхідні дані про особу.
- Особливу увагу у Міноборони приділили саме працівникам освіти і науки. Щоб отримати відстрочку, потрібно мати в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відмітки про основне місце роботи, зарплатну ставку не нижче 0,75 та належність до кадрової групи освітнього процесу у вищій, фаховій передвищій або професійній освіті.
- Якщо у застосунку відстрочка не з’являється, хоча всі умови виконані, слід звернутись до роботодавця для уточнення даних у реєстрі.