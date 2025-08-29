Які особливості мобілізації вікової категорії 50+ та чи будуть її призивати з 1 вересня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Чи відправляють на фронт чоловіків, яким за 50 років?

У ТЦК пояснюють, що чоловіки старше 50 років, які придатні за станом здоров’я та не мають відстрочки, підлягають мобілізації. Водночас, як правило, їх залучають до служби на тилових позиціях, а не відправляють безпосередньо на передову.

Ще у 2024 році, за словами заступниці начальника київського ТЦК Лариси Козак, центри комплектування отримали внутрішні вказівки, які не публікувалися для широкого загалу. Відповідно до них, чоловіків віком 50+ після мобілізації переважно направляють на посади в тилу та забезпечення.

"Категорія 50+ – це майбутні водії, логісти, тиловики", – наголосила Козак.

Чи будуть мобілізувати чоловіків 50+ з 1 вересня?

З 1 вересня, мобілізація чоловіків старше 50 років здійснюватиметься на загальних підставах.

Зауважимо, що згідно з законодавством, окремої відстрочки для цієї вікової категорії не передбачено. Це означає, що чоловіки 50+ можуть бути призвані, якщо вони придатні до служби та не мають права на відстрочку.

"Щодо 50+ – усе так само. Громадяни прибувають, проходять лікарську комісію, але за нашими настановами та керівними документами такі громадяни вважаються придатними до несення служби. Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередньо бойові посади", – зазначила Козак.

Який порядок мобілізації чоловіків 50+?

Відповідно до порядку проведення мобілізації та порядком військового обліку, чоловіки віком від 50 років зобов’язані:

бути на військовому обліку за місцем проживання – в ТЦК та на роботі й уточнювати облікові дані відповідно до порядку та у визначені строки;

прибути за повісткою у вказаний час та місце;

пройти ВЛК, якщо раніше були визнані обмежено придатними та не пройшли ВЛК до 5 червня 2025 року або постанова ВЛК втратила чинність і немає відстрочки;

з’явитися за мобілізаційним розпорядженням, якщо отримали таке за порядком, передбаченим законодавством, і немає права на відстрочку.

Таким чином, якщо чоловік 50+ не має відстрочки та визнаний придатним до служби, його можуть призвати на загальних підставах.

Натомість чоловіки від 60 років і старші, які не підлягають призову, можуть добровільно укласти контракт для служби в армії за умови належного стану здоров’я.

Як зміниться мобілізація в Україні з 1 вересня?