Хто має право на відстрочку та що варто знати військовозобов'язаним – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Відстрочка по догляду за батьками

Вона передбачена для чоловіків і жінок, які постійно доглядають за своїми батьками або батьком і матір'ю чоловіка (дружини),

Йдеться як про випадки, коли літні люди не мають інвалідності, але не здатні самостійно себе обслуговувати, так і про догляд за батьками з інвалідністю I чи II групи – за умови, що більше немає інших осіб, які могли б взяти на себе ці обов'язки.

Відстрочка по догляду за людиною з інвалідністю

Вона може надаватися тим, хто виховує неповнолітню дитину з інвалідністю. Це стосується не лише біологічних батьків, а й прийомних, опікунів чи батьків-вихователів.

Якщо ж дитина досягла 18 років, батьки для оформлення відстрочки мають підтвердити, що їй встановлено інвалідність I або II групи.

Відстрочку також можуть отримати брати, сестри, бабусі та дідусі людини з інвалідністю I чи II групи, якщо вони здійснюють постійний догляд. Крім того, право на відстрочку мають і опікуни недієздатних громадян України.

Відстрочка за станом здоров'я

Відстрочку за станом здоров'я можуть отримати громадяни, яких військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними з необхідністю повторного огляду через 6 – 12 місяців. Також це право мають особи з інвалідністю.

Відстрочка за сімейними обставинами

Відстрочка доступна чоловікам і жінкам із трьома та більше неповнолітніми дітьми за умови відсутності боргів по аліментах. Вона також надається батькам-одинакам, якщо другий з батьків загинув, зник безвісти, перебуває у в’язниці або позбавлений батьківських прав, а дитина утримується самостійно за рішенням суду.

Право на відстрочку також мають українці, які виховують дитину з важким захворюванням або всиновили сироту до 18 років.

Отримати відстрочку також можуть дружини (чоловіки) діючих українських військовослужбовців за наявності у них спільної неповнолітньої дитини.

Оформлюють її й чоловіки, і жінки, близький родич яких загинув під час виконання бойових завдань під час проведення АТО або вже з 24 лютого 2022 року. Те ж саме стосується і близьких родичів людей, посмертно нагороджених званням Героя України за дії, вчинені в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року.

Відстрочка за професією

Відстрочку від мобілізації можуть оформити керівники держорганів, співробітники міністерств, народні депутати, судді, працівники військових частин та структур, а також дипломати. Подібні привілеї поширюються також на деяких студентів, наукових співробітників, викладачів і держслужбовців.

