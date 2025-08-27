Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

Як бронюватимуть працівників іноземних ЗМІ в Україні?

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, доповнивши пункт 2 Критеріїв та порядку, за якими визначають критично важливі підприємства, установи та організації.

Постійні представництва іноземних медіа визначаються Мінекономіки як критично важливі у разі відповідності критерію, визначеному у підпункті 4 цього пункту, провадження діяльності протягом останніх двох календарних років або акредитації представника (представників) таких іноземних медіа, що надається уповноваженим підрозділом (особою) Збройних Сил, протягом останніх двох календарних років та наявності акредитації (реєстрації) постійних представництв відповідно до закону, взяття їх на облік в контролюючих органах,

– йдеться у документі.

Тобто, аби отримати статус "критичності" і мати змогу бронювати своїх працівників іноземне ЗМІ повинно відповідати низці умов:

мати важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади;

здійснювати діяльність протягом останніх 2 років або мати акредитацію представників таких іноземних медіа, що надається ЗСУ, протягом останніх 2 років

мати акредитацію (реєстрацію) постійного представництва відповідно до закону

бути на обліку в органах контролю.

Наразі кількість військовозобов’язаних, які займають посади в постійних представництвах іноземних медіа і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити:

у постійних представництвах, які мають не більше 15 військовозобов'язаних працівників – усі військовозобов’язані;

у постійних представництвах, які мають більше 15 військовозобов'язаних – 15 військовозобов’язаних працівників та не більше 50% кількості військовозобов’язаних працівників, що перевищує 15 осіб.

Також цією постановою уряд встановив, що кількість заброньованих працівників критично важливих підприємств, критично важливих установ, місцезнаходження яких визначено та які фактично провадять діяльність на територіях можливих бойових дій, територіях активних бойових дій може становити 100%.

