Как будут бронировать работников иностранных СМИ в Украине?

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных, дополнив пункт 2 Критериев и порядка, по которым определяют критически важные предприятия, учреждения и организации.

, Постоянные представительства иностранных медиа определяются Минэкономики как критически важные в случае соответствия критерию, определенном в подпункте 4 настоящего пункта, осуществления деятельности в течение последних двух календарных лет или аккредитации представителя (представителей) таких иностранных медиа, что предоставляется уполномоченным подразделением (лицом) Вооруженных Сил, в течение последних двух календарных лет и наличии аккредитации (регистрации) постоянных представительств в соответствии с законом, взят

– говорится в документе.

То есть, чтобы получить статус "критичности" и иметь возможность бронировать своих работников иностранное СМИ должно соответствовать ряду условий:

иметь важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины;

осуществлять деятельность в течение последних 2 лет или иметь аккредитацию представителей таких иностранных медиа, что предоставляется ВСУ, в течение последних 2 лет

иметь аккредитацию (регистрацию) постоянного представительства в соответствии с законом

быть на учете в органах контроля.

Сейчас количество военнообязанных, которые занимают должности в постоянных представительствах иностранных медиа и в соответствии с законом подлежат бронированию, должна составлять:

в постоянных представительствах, которые имеют не более 15 военнообязанных работников – все военнообязанные;

в постоянных представительствах, которые имеют более 15 военнообязанных – 15 военнообязанных работников и не более 50% количества военнообязанных работников, что превышает 15 человек.

Также этим постановлением правительство установило, что количество забронированных работников критически важных предприятий, критически важных учреждений, местонахождение которых определено и которые фактически осуществляют деятельность на территориях возможных боевых действий, территориях активных боевых действий может составлять 100%.

