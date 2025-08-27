Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Как будут бронировать работников иностранных СМИ в Украине?
Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных, дополнив пункт 2 Критериев и порядка, по которым определяют критически важные предприятия, учреждения и организации.
, Постоянные представительства иностранных медиа определяются Минэкономики как критически важные в случае соответствия критерию, определенном в подпункте 4 настоящего пункта, осуществления деятельности в течение последних двух календарных лет или аккредитации представителя (представителей) таких иностранных медиа, что предоставляется уполномоченным подразделением (лицом) Вооруженных Сил, в течение последних двух календарных лет и наличии аккредитации (регистрации) постоянных представительств в соответствии с законом, взят
– говорится в документе.
То есть, чтобы получить статус "критичности" и иметь возможность бронировать своих работников иностранное СМИ должно соответствовать ряду условий:
- иметь важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины;
- осуществлять деятельность в течение последних 2 лет или иметь аккредитацию представителей таких иностранных медиа, что предоставляется ВСУ, в течение последних 2 лет
- иметь аккредитацию (регистрацию) постоянного представительства в соответствии с законом
- быть на учете в органах контроля.
Сейчас количество военнообязанных, которые занимают должности в постоянных представительствах иностранных медиа и в соответствии с законом подлежат бронированию, должна составлять:
- в постоянных представительствах, которые имеют не более 15 военнообязанных работников – все военнообязанные;
- в постоянных представительствах, которые имеют более 15 военнообязанных – 15 военнообязанных работников и не более 50% количества военнообязанных работников, что превышает 15 человек.
Также этим постановлением правительство установило, что количество забронированных работников критически важных предприятий, критически важных учреждений, местонахождение которых определено и которые фактически осуществляют деятельность на территориях возможных боевых действий, территориях активных боевых действий может составлять 100%.
Кабмин внес изменения в пересечение границы
26 августа Кабмин принял изменения в правила пересечения государственной границытеперь выехать за границу во время военного положения смогут в том числе мужчины в возрасте от 18 до 22 лет.
Выехать смогут юноши до 22 лет включительно. Изменения вступят в силу на следующий день со дня публикации постановления – то есть уже 28 августа.
Кроме того, 27 августа правительство приняло постановление, которое позволяет выезд за границу женщинам-депутатам местных советов – ранее они не могли покинуть Украину даже во время отпуска. Изменения касаются депутаток всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.