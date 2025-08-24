За время полномасштабного вторжения Елена Рыж (Иваненко) занимала боевые должности в 47 ОМБр "Магура", ГУР, а сейчас является старшим боевым медиком 412-го полка Nemesis. Она на собственном опыте убедилась, что армия – многогранна, поэтому каждый может выбрать должность, которая будет отвечать навыкам. И это, конечно, не всегда означает, что для всех готовят штурм посадок.

В подкасте "Воин воли" эксклюзивно для 24 Канала Елена Рыж откровенно рассказала о трудностях на своем военном пути и о том, почему уже никогда не вернется к тому, чем занималась до полномасштабного вторжения. Женщина также поделилась размышлениями о правильной коммуникации между гражданскими и военными, обратила внимание на то, почему стоит отказаться от фразы: "Я тебя понимаю". Больше об этом и не только – читайте далее в материале.

"Я туда не вернусь": о работе до войны

– Кем ты была до войны, чем ты занималась?

Я – ресторатор. Недавно я общалась с командой одной ресторанной сети, где мы обсуждали тему военной и гражданской коммуникации. То есть меня пригласили для того, чтобы я помогла команде больше понять, как общаться с военными. Потому что, когда они посещают рестораны, у них есть какие-то моменты, которые вызывают дискомфорт.

Как-то я задумалась о временах моего официантского прошлого. Это было 25 лет назад, даже больше. Это было очень давно. Более 20 лет в ресторанной индустрии. От официанта до человека, который имел свои проекты. Мир, в котором я чувствовала себя как рыба в воде. Мне очень нравилось, было очень хорошо в нем.

Сейчас это прошлое. Я туда не вернусь. Все-таки оно как-то касается. Меня пригласили выступить перед командой. Я сама даже чувствовала сегодня, что это был такой разговор, когда я очень понимаю их.

Знаешь, на что это было похоже? Когда я получила первое ранение, то почувствовала, что мне срочно нужен психолог, с которым я буду разбирать все свои вопросы. Я начала пробовать с разных сторон. У меня был опыт работы с психологами, которые не имели никакого отношения к войску. Это было очень трудно. Потому что меня постоянно переспрашивали, что такое отделение, Bradley (танк – 24 Канал), что такое командир и так далее. Вместо того чтобы фокусироваться на своих эмоциях, переживаниях, мыслях, большую часть разговора я была переводчиком.

Здесь мне было очень похоже в том плане, что я выступала специалистом в двух и даже в трех направлениях. Потому что я гражданская. Была и до сих пор остаюсь. У меня нет такого ощущения, что я военная до пальчиков ног и рук. Нет, я чувствую себя очень комфортно в той роли, в которой я сейчас нахожусь, но нет такого бремени. Почему-то мне кажется, что, когда люди вешают такие ярлыки, они бремя вешают.

Параллельно я военная. Потому что я уже все-таки человек в армии и имею достаточный опыт, могу им делиться.

Еще я ресторатор. То есть мне удалось с этими людьми общаться на одном языке, на одной волне, правильными словами доносить им, разбирать какие-то кейсы, приводить примеры из своей жизни, жизни моих собратьев, сестер и цеплять их тему – обслуживание.

О непростой коммуникации между гражданскими и военными

– Что сегодня важно для бизнеса или для рестораторов в коммуникации между гражданскими и военными?

Я бы не акцентировала именно на бизнесе. В моем понимании это касается каждого человека в стране. Работаешь ли ты в государственном секторе, или в бизнесе, или человек, возможно, уже на любой пенсии, или какие-то другие статусы, или это домохозяйство, фермерство – не важно.

Если мы хотим строить сильную страну и успешное будущее для страны для нас, то мы должны со многими секторами работать. Один из этих многих секторов – это коммуникация.

Меня сильно заинтересовали коммуникации военных и гражданских еще до того, как я пошла на войну. Я уже служила, но на войну еще не пошла. Это те полгода, когда мы готовились. Уже тогда поняла, что там пропасть, и начала обращать свое внимание на это.

Коммуникация военные – гражданские – это двустороннее движение. Не может быть такого, что гражданские должны распластаться, все свои силы вложить в эту коммуникацию, узнать, как с нами лучше общаться, и так далее, а военные – ничего не делают с этим. Так не бывает.

Например, военный вернулся домой, в гражданский мир, в семью, в окружение. Не важно, или это отпуск, или это демобилизация, или это здоровье и тому подобное. Он вернулся. Он – другой. Потребности, запросы – другие. А люди, которые его окружают в этом мире, – и семья, и друзья, и соседи, и просто общество – не знают этого человека и его новые потребности. Как они будут предоставлять эти потребности, если им никто об этом не говорит?

Вот возвращается военный со службы домой в отпуск. Родные его не видели полгода, а может, больше. По-разному бывает. Они скучают по нему. Дети, жена, родители – все хотят внимания. Этих 14 или 15 дней не хватает для всех.

А этому военному хочется спать, хочется просто тишины, чтобы никто не трогал. Хочется водочки выпить, на рыбалку сходить, чтобы ничего не гремело над головой. У него другие потребности. Он не хочет говорить о войске, о войне. Ему нужна какая-то перезагрузка. А родные не знают об этом. Они будут задавать вопросы, как там было, как он и тому подобное. Это будет раздражать военного. Это не означает, что так бывает в ста процентах. Но это как пример.

Если этот воин, возвращаясь домой, скажет своим родным: "Внимание! Попробуем на эти 14 дней коммуницировать так, чтобы и вы закрыли свои потребности, и я мог отдохнуть. От чего мне дискомфортно? Не задавайте мне вопросы о войне. Мне действительно не хочется о ней говорить. У меня там ее много. Я здесь хочу говорить о курочках, о крыше, которая течет, о соседях, которые на день рождения громкую музыку включили". Я, конечно, фантазирую, просто привожу пример.

Но именно так родные будут понимать, как с ним говорить. Или же, например, жена может сказать: "Скажи мне, как я могу с тобой говорить, какие темы не стоит трогать, какие темы тебе интересны, что тебя может раздражать. Мне важно быть тебе поддержкой. Я хочу, чтобы мы эти 14 дней провели максимально эффективно. Что ты ожидаешь? Что я тебе могу дать? И я тебе скажу, что я ожидаю от тебя". Потому что это также двустороннее движение.

Это тяжело. Коммуникация в целом для человека – одна из трудных миссий, как бы грустно это не звучало. Кому-то легче спрятать голову в песок, чем пробовать договориться, поделиться эмоциями, спросить, услышать честный ответ и принять его.

Мы очень часто задаем вопросы, а когда мы слышим ответ, который нам не подходит, остаемся недовольны, потому что хотели услышать что-то другое. Это такая история, которой надо учиться. Если раньше нас этому никто не научил и мы сами этому не научились, то придется учиться в таком взрослом возрасте.

Вот моей сестре 40 лет, мне 43, будет 44 в этом году. Она мама шести детей. Ей точно есть чем заниматься. После того как я пошла в армию, особенно когда получила ранение, она начала очень внимательно слушать мои интервью, смотреть, какие акценты делаю. Я помню, рассказывала ей, как все происходило во время ранения, во время того первого боя. Ей было тяжело. Я видела, что ей трудно это слушать.

Я сказала: "Я могу тебе этого не рассказывать". На что она мне ответила: "Мне действительно трудно это слышать. Но я должна это знать. Потому что я должна знать, из-за чего ты приходишь. Я должна чувствовать тебя. Я хочу, чтобы мы коммуницировали, чтобы у нас была связь".

Поэтому как бы трудно ей ни было, она это все слушает. И как-то сказала мне однажды: "Я слушаю твои интервью. Когда ты говоришь, что тебя что-то раздражает, или делаешь на чем-то акцент, я это фиксирую, чтобы знать, что это тебе лучше не говорить или как лучше себя вести". Это про желание.

Когда люди говорят: "Мы хотим понимания", но ничего для этого не делают, то тогда это, возможно, неправда.

Например, у меня среди друзей есть мои лучшие подруги, нас пятеро. Из них – я военная. Еще четверо остаются: у двух – мужчины военные, у двух – парни невоенные. Конечно, у каждого своя история.

Одна девушка, у которой муж военный, всегда внимательно слушает, о чем я рассказываю. Недавно я рассказывала об одной книге "Биться нельзя отступить", которую написал воин Павел Белянский ("Паштет"). Я говорила о том, как меня поразила эта книга, потому что, читая ее, я видела во многих случаях себя, своих собратьев, свою жизнь. Она потом взяла, прочитала ее и говорит: "Для меня так важно понимать вас: тебя, как мою подругу, мужа, поэтому я читаю". Она читает, смотрит интервью, исследует. Потому что информации очень много.

Мне кажется, сейчас очень важно поглощать информацию, которой так много в свободном доступе, чтобы не просто сказать: "Я тебя понимаю", а действительно приложить усилия, чтобы понять человека.

Я учу себя отказываться от фразы: "Я понимаю" – и использовать ее только тогда, когда приходит какая-то техническая информация. Ты можешь сказать: "Сходи туда, в ту комнату, возьми бутылку воды, налей в стакан". И я такая: "Я тебя понимаю".

Но когда люди делятся какими-то эмоциями, своими переживаниями, своим опытом, сказать: "Я понимаю" – это соврать. Даже если у нас с тобой какая-то ситуация будет похожа, у тебя контекст другой, подоплека другая. Мы с тобой разные. Мы не можем одинаково чувствовать.

Перед встречей (с коллективом ресторанной сети – 24 Канал) работники заполняли анкеты, опросник. Там было много слов о ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство – 24 Канал). Я обнаружила, что люди не понимают определения ПТСР.

ПТСР – это не болезнь военных, это болезнь человека. Можно быть в армии, в окопах и не иметь ПТСР и сидеть в Киеве, но иметь ПТСР. Поэтому это об объяснении.

О важности отстаивания своей позиции: ситуации из будней военной

Недавно я для себя также открыла такую штуку. Я не радикальная и стараюсь принимать людей. Но параллельно я умею отстаивать себя, свою позицию, озвучивать ее вслух. Я этого не боюсь. Как просто людям, которые рядом, даже если это близкие люди, так и тем, например, кто с тобой на подкасте.

Периодически ко мне начинают приходить события – точно не случайно, которые я сама притягиваю. Я кое-где и начинаю разговор.

Например, сейчас собратья периодически ходят в худи или наклейки на ноутбуке. Есть много шевронов. Что на этих рисунках? Женщина. Какая? Обнаженная. В чем? В амуниции, с оружием. Это просто ср*ка. Сексуализация, объективизация – это просто ужас.

Я поняла не то, что мне приходится раз за разом людям объяснять, что это ужасно, что это надо убирать, что неуважение ко мне как к женщине-военной и в целом как к женщине. Я поняла, что, оказывается, большинство мужчин, которые пользуются этими вещами, кто-то наклейками на ноутбуках, кто-то худи, даже не понимают этого. То есть им нужно объяснить, почему я считаю, что это недостойно.

Некоторые слышат и принимают. Некоторые начинаются оспаривать и отстаивать свою мужскую позицию. Но сейчас я не об этом. Я о том, что реально людям нужно объяснять.

Был период, когда бытовала фраза, что если надо объяснять, то не надо объяснять. Но на самом деле это не так. В некоторых моментах, возможно, мы так и можем чувствовать. Мол, если до сих пор нужно объяснять, почему украинский язык важен, то, может, даже и не надо объяснять. Но на самом деле надо.

Многие люди до сих пор не понимают простых и элементарных вещей, которые мне кажутся простыми и элементарными. Но этому человеку будет не так. И наоборот – я могу чего-то не понимать. Это могут быть вообще суперпримитивные вещи, что другим людям будет казаться, что это нонсенс, потому что как это я не понимаю или не знаю?

Например, мне очень часто говорят: "Ты знаешь этого человека?" Я говорю, что нет. "В смысле ты не знаешь?" Говорю, что не знаю, о ком говорится. Возможно, это минус мне. Но что, я буду делать умный вид и махать головой, что знаю, а потом тихонько гуглить?

Я просто напрямую спрашиваю. Мне когда-то очень давно один приятель сказал: "Лена, ты единственный человек, кого я знаю, который не боится сказать, что чего-то не знает, и говорит это прямо в лицо". Ничего не изменилось. Пришел десяток лет, но я так же говорю, что я не знаю, кто это.

Недавно я была на акции "Free Azov". Стоят ребята, и я понимаю, что они ветераны. Все к ним подходят, все с ними фотографируются, просят подписать флаг. Там стоял мужчина: вероятнее всего, он ветеран. Хотя, может, и действующий военный. Потому что там стоят и ребята с протезами.

С ним фотографировалась девушка, которую я знаю. Она подходила, я говорю: "Катя, можешь рассказать, кто это? Потому что я не знаю этого парня". Она: "Как ты не знаешь?" Я говорю, что не знаю. Она мне рассказала, кто он, его страницу в инстаграме прислала.

В тот момент мы пересеклись. Он подошел, поблагодарил. Сказал: "Спасибо за смыслы, которые несете". Я подумала, что это интересно. Обычно мне говорят: "Спасибо за вашу службу". А здесь за "смыслы, которые несете". Я почувствовала внутри такое: "А как же за мою службу? За то, что я по окопам бегала, никто не благодарит". Потом я подумала: "Лена, успокойся".

А когда благодарят за службу, обижаешься, что не благодарят за смыслы?

Нет. Я тоже человек. Я много чего могу рассказывать, но я много и себя ловлю на разных таких жизненных простых рефлексах. Это был такой 15-секундный внутренний разговор. Я его зафиксировала.

Ты заявила о сексуализации, что это надо объяснять мужчинам, кто это носит или это покупает. Или это надо объяснять еще и бизнесу, который это создает?

Конечно, всем это нужно объяснять.

Раньше выпускали много военной одежды для детей и взрослых, гражданские тоже это одевали. Крутым бизнесам говорили, что не стоит так делать. Военная форма – это то, в чем защищают, умирают, идут в последний путь, а они это продают на широкую общественность. Как донести бизнесу и дизайнерам, которые это создают, что это не прикольно?

Говорить тем людям, которые имеют к этому отношение. Когда за меня начинает говорить человек, который никогда в армии не был, начинает апеллировать, что не нравится женщинам-военным, то у меня сразу вопрос, а откуда она об этом знает. Разве она – женщина-военная? Нет. Тогда почему она этим апеллирует?

На моем подкасте "Мысли на стол" я поднимала тему с Виталиком Литвиным (герой Украины, офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ – 24 Канал) о патчах. Это видео, конечно, нарезали в запись в инстаграм. Я не знаю, сколько тысяч просмотров у этого видео, люди там до сих пор спорят. Сейчас такая же реакция на видео, где я говорю о том, что меня убивали украинским. Это из последнего разговора с Алексеем Притулой (ветеран российско-украинской войны – 24 Канал).

Там много негатива, я в такое уже не захожу и не читаю, что там пишут, но несколько раз зацепилась, а потом еще где-то видела комментарии по типу: "Сейчас война в стране, что, вам больше не о чем поговорить?" И вот такая фраза умаляет ценность. Во-первых, а когда, как не сейчас?

Во-вторых, меня завтра могут убить, тебя могут завтра убить, нас всех завтра могут убить. В-третьих, наша жизнь состоит из больших и маленьких вещей. Есть глобальные вещи, а есть те, о которых мы можем говорить. Есть вещи, за которые мы умираем на фронте: воля, свобода. А есть вещи, которые мы здесь можем озвучить.

Вот мы с тобой общаемся, скачем с темы на тему и касаемся разных контекстов и по-разному их описываем и озвучиваем. Почему нет? Когда, как не сейчас, нам об этом говорить? Если я не буду сейчас говорить здесь ребятам, которые носят худи с голыми женщинами, то это будет продолжаться и эти самые ребята дальше будут считать, что это является нормой. Но это не норма.

Есть еще пример. Военные каждый день получают в своих чатах пароли. У всех есть сообщества роты, взвода, подразделения. Есть определенный человек, который отвечает за эти пароли: откуда-то он получает, присылает каждый день их в чаты. Как эти пароли выглядят? Это лист А4, на котором они есть. Они по-разному выглядят.

Что делают некоторые умники? Они на этом листке А4 делают с одной стороны пароли, а с другой – красивые фото голых женщин. Бросают эти пароли в чаты, где есть женщины-военные. В 2023 году у меня был грубый разговор с моими побратимами, где я попросила этого не делать.

Прошло два года. Несколько дней назад одна из сестер присылает видео, где у нее аналогичная ситуация. Она выступила против этого, много ее собратьев начали за это бороться, отстаивать, что это нормально. Она им кучу всего объяснила, почему это ненормально.

Помогло?

Мне помогло. Мне пришлось два дня отстаивать, пока кто-то жестко не сказал, что на этом точка и больше никто такие пароли присылать не будет. Как в ее случае, я не знаю.

О чем это? Это о том, что можно ничего не говорить и дальше смотреть на это уродство. Это ненормально. А можно сказать свое мнение, особенно, если его объяснить. Не просто попросить прекратить это делать, а объяснить, почему это оскорбляет и это ненормально, попытаться донести до человека.

Я была на Сумщине, меня пригласили выступить перед школьниками. Мы говорили о такмеде (тактическая медицина – 24 Канал), о войне, турникеты крутили. В определенный момент я спросила, слушают ли дети российскую музыку. А пришли только те, кто захотел со мной встретиться. Никого там не гнали. Это были подростки, старшие классы.

Были дети, которые подняли руку и они сказали: "Мы слушаем". Я говорю: "Все нормально. Это честный разговор". А были те, которые говорили: "Я постоянно доказываю, что российская музыка – это дерьмо. Такого не должно быть. Здесь война". Вот такие маленькие люди, в которых уже чувство борьбы прям кипит. Очень достойно на это смотреть.

Я рассказывала о своем опыте, как я говорила на русском языке много лет, всю жизнь, как я не считала, что это что-то плохое, или вообще как я выбрала путь переходить на украинский, отказаться от всего российского: от книг, любых видео и текстов, даже от своей работы – ресторанной индустрии. Все, что я писала, все документы и видео, я уничтожила. Я не могу слушать себя на русском. Мне противно. Я все убрала.

Когда я брала обратную связь, несколько детей мне сказали о том, что им теперь очень хочется пересмотреть свою позицию относительно российской музыки. Случилось ли это или нет, я не знаю, но оно отложилось. Я уверена, что та их одноклассница, которая топила за украинский, неоднократно им говорила то же самое.

Но иногда так бывает, что нам нужно услышать с другой стороны, другими словами, от другого человека. Тогда мозг начинает иначе работать. Что-то за что-то зацепится свое. Потому что ко мне можно достучаться по-одному, к тебе – по-другому. Поэтому все же хочется озвучить, что мы должны говорить. Мы должны улучшаться в этом.

О своем пути в ВСУ и новом опыте в Nemesis

Меня очень часто спрашивают о женской мобилизации, изменилось ли что-то с тех времен. Я говорю о том, что я понятия не имею, как было с 2014 года, только слышала, что ничего хорошего. Я мобилизовалась в 2022-м. И то, что сейчас в 2025-м, – это небо и земля. Я пришла на службу в 47-ю бригаду (47-я отдельная механизированная бригада "Магура" – 24 Канал). Тогда она лишь формировалась, первый батальон был исключительно из добровольцев – людей очень сознательных, ответственных, красивых, настоящих, фантастических.

И все равно там были определенные моменты, когда звучало, что девушке якобы не место в боевом подразделении, особенно в штурмовом. Меня там хотели хорошенько "попросить". Думали, что я сама уйду из-за нагрузки, стресса, работы. Все получилось не так. И вот я после 47-й ушла на год в ГУР. Женщина на боевой должности – такая большая редкость.

Меня не хотели брать, но все же взяли. И также на меня сначала неоднозначно смотрели, а потом говорили, что когда Елена на выходе, то все спокойны. Я выходила и как пехотинец, и как боевой медик. Меня благодарили и хорошие слова говорили, передавали из штаба даже о том, что я достойно работаю.

Сейчас я перевелась в 412-й полк Nemesis – это Служба беспилотных систем. Тут очень много людей мобилизовались кто месяц назад, кто полгода-год. Честно говоря, поскольку это в Киеве, я вот смотрю на это все, это очень мне новое. Оно мне очень похоже на офисную работу. Совсем это непохоже на службу. Люди пришли утром, поработали, вечером пошли домой. Я думала: а что, так можно было?

А это нормальная качественная работа. Куча разных должностей. Раньше служить – это означало пехоту, артиллерию, ехать куда-то туда. Сейчас, пожалуйста, можно быть аналитиком, или дешифровщиком, или еще кем-то. Такой работы куча, и она суперская. Я сейчас изучаю аэроразведку и шокирована, насколько много есть профессий.

Я всегда знала, что войско – это не только пехота. Но сейчас еще шире на это начала смотреть. Люди просто вот здесь живут, работают, ходят в гражданском, вечерами мы гуляем с друзьями по Подолу и ходим на концерты. А в воскресенье еще и с родителями где-то отдыхаем. Это очень похоже на гражданскую офисную работу, хотя это полноценная служба.

Да, есть выезды на направления ближе к линии фронта, но в основном те, кто работают здесь в Киеве, реально так служат. Поэтому, когда сейчас говорят, что есть много людей, которые испытывают суперсильный страх, для которых служба равна смерти, а я была в пехоте два года и не умерла, то думаю: "Боже, ты до сих пор так считаешь? Это странно". И снова возвращаемся к тому, что, сколько не рассказывай людям, они могут тебя не слышать.

Вот есть у меня истории, где я 20 раз, а может и больше, рассказывала о войске, различные варианты службы, что это не смерть, что это та самая гражданская твоя одежда, выходные, вечер, хорошая зарплата (даже лучше, чем ты получаешь на гражданской работе), отпуск, могут выпустить за границу, оплачиваются медуслуги и куча других бонусов. Мне приходится это объяснять, хотя кажется, что мы об этом говорим уже с разных сторон. Человек не слышит.

Страх мобилизации: с чем он связан?

Почему они не слышат? Не хотят или не доходит? У нас война с 2014-го, а большая война – с 2022 года. Происходит технологическое развитие, можно выбрать, куда идти служить, кем стать. Но все равно какой-то страх, непонимание, старые нарративы висят в воздухе. Почему у людей до сих пор это где-то укоренено?

Мне кажется, что в целом человеческая психика очень разнообразна. Мы очень разные. Вот у меня спрашивают: какая моя мотивация служить? Я говорю: "Какая еще мотивация? Почему вы у меня постоянно это спрашиваете? Война в стране. Вот моя мотивация. Все". А что хотят от меня услышать? Нет, все банально и просто.

Но война в стране с 2014 года. Я тогда не хотела служить. Я не рассматривала этого и не думала об этом. В моей голове не было войны до 2022 года. Я знала, что что-то там есть, но даже в это не погружалась. У меня была моя жизнь: моя работа, депрессии, которые постоянно проживаю, семья, к которой я в гости ездила в Одесскую область, мои путешествия, подружки. А оно где-то там и непонятно.

Но сейчас все по-другому. Я очень часто слышу вопрос, что еще должно произойти, чтобы люди уже проснулись. Кто-то нуждается, чтобы его погладили по ручке и рассказали какие-то моменты, а кто-то нуждается, чтобы дали ему подзатыльник и сказали открыть глаза. Бывает по-разному.

А кто-то не откроет глаза даже если будет сидеть под дулом пулемета или ружья в подвале. Я имею в виду под дулом у россиян. Это не будет для этого человека аргументом отказаться от этого отвратительного языка и перейти на свой родной или в целом понять, что наши соседи – это демоны. Некоторым этого недостаточно.

Я о том, что люди – хорошие создания, но это хорошее иногда в нас очень глубоко. Его нужно доставать и хотеть это достать. Я топлю за то, что мы должны искать что-то общее друг в друге, а не разногласия. Не то, в чем мы с тобой разные, а в чем мы с тобой похожи, потому что это нас объединяет, сближает, дает нам возможности найти общие векторы, куда двигаться. Это дает нам будущее.

Когда я говорю "нам с тобой", я говорю не только о себе и о тебе, а в целом об украинском народе. Мы очень часто сосредотачиваемся на чем-то плохом. Можно ли это объяснить? Можно, есть куча разных объяснений, начиная от того, что люди разные, заканчивая тем, что у людей много агрессии.

Есть очень громкие ночи. Люди теряют дома, не спят, боятся за свою жизнь. У них есть внутри агрессия. Куда им сливать ее? На соседа! На того, кто подпер тебе машину и не дает возможности выехать. На того, кто громко хлопает или слушает музыку этажом выше или ниже. На того, кто говорит не на том языке, на котором бы тебе хотелось.

Я часто говорю, как не стать тьмой в борьбе с тьмой. Это про многих из наших людей.

Люди в борьбе за себя, свои ценности, свое видение становятся сами тьмой. Мне иногда страшно.

Я недавно смотрела интервью. Последние слова человека, у которого его брали, меня настолько поразили, что мне стало холодно. Настолько было страшно слышать то, что человек сказал. Во-первых, у меня очень сильно изменилось мнение об этом человеке. Во-вторых, то, что она сказала, мне было страшно слышать. Это про нас, про всех. Это очень радикальная и жестокая позиция об обществе. Я, услышав это, очень сильно испугалась, потому что там есть большая угроза.

Много злости и радикализма, много гнева и всего, что превращает нас самих в демонов. В борьбе с демонами мы сами становимся демонами. Это не помогает нам объединиться, это помогает нам уничтожать друг друга. Я за то, чтобы искать что-то общее. Нужно ли отстаивать свою позицию? Сто процентов. Нужно ли отстаивать Украину, справедливость? Сто процентов. Но помнить, что в этой борьбе главное – оставаться человеком.

Продолжение интервью с военнослужащей Еленой Рыж можно посмотреть на ютубе "Воин воли"