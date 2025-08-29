Повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізький обласний ТЦК та СП та Суспільне.

Що відомо про мобілізацію батька-одинака?

Як розповіла його сестра Оксана Кірєєва, Володимир сам виховує семирічних двійнят, адже їхня мати залишила сім’ю, коли дітям було два роки.

Родина деякий час мешкала в окупованому Пологівському районі, проте чоловік вирішив переїхати після того, як окупанти почали чинити тиск і змушувати його до співпраці.

Повернувшись в Україну з дітьми, він не встиг оформити офіційну відстрочку від мобілізації як батько-одинак. На блокпості його затримали, а у ТЦК пообіцяли перевірити документи та відпустити, проте протягом трьох днів Володимир не виходив на зв’язок.

Родина звернулася до військкомату з проханням надати час для оформлення документів, проте нібито отримала категоричну відповідь: "Хай іде воює".

Щодо дітей у ТЦК заявили, що їх тимчасово можуть відправити до лікарні, а згодом – в інтернат.

Наразі родина розпочала юридичний процес – офіційне розлучення з матір’ю, позбавлення її батьківських прав та оформлення статусу батька-одинака. Ця процедура може тривати до пів року, і від її результату залежить майбутнє двійнят та шанс, що вони знову житимуть разом із татом.

Як на інцидент відреагували у ТЦК?

Запорізький обласний ТЦК та СП спростував чутки про нібито незаконне затримання та мобілізацію Страхова військовослужбовцями Бердянського РТЦК та СП. У відомстві наголосили, що всі дії були здійснені у повній відповідності до норм чинного законодавства.

26 липня о 22:00 під час перевірки документів на одному з блокпостів у Запоріжжі співробітники Нацполіції виявили, що у Страхова відсутні військово-облікові документи.

Згідно з постановою його доставили до Бердянського районного ТЦК та СП для уточнення даних. Зазначається, що інші центри комплектування Запорізької області участі в цьому інциденті не брали.

Під час перевірки та співбесіди у Бердянському РТЦК та СП. Володимир Страхов не надав жодних відомостей або документів, які б свідчили про наявність у нього права на відстрочку від призову по мобілізації на особливий період,

– пояснили у військкоматі.

Там також уточнили, що після проходження військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним до служби, було оформлено мобілізаційне розпорядження та направлення до навчального центру.

У ТЦК та СП підкреслили, що протиправних дій щодо громадянина не здійснювалося.

