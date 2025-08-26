Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Ужгород.
Що сталося з Белецьким?
Місцева жителька Мирослава Копинець, яка стала свідком інциденту, розповіла, що бачила Івана Белецького на вулиці Сечені в Ужгороді, коли із машини вийшли 8 людей та забрали його. Жінка почала фотографувати те, що відбувається, на телефон, але його намагалися забрати й били її по руках.
Чоловіки, що забрали Івана Белецького / фото Мирослави Копинець
Дружина Белецького Ірина Пацкан підтвердила, що її чоловіка забрали до ТЦК. Жінка розповіла, що той пройшов ВЛК і його визнали придатним, хоча він нещодавно переніс операцію – у нього вилучили суглоб.
У Закарпатському обласному ТЦК заявили, що Белецький нібито перебував у розшуку за несвоєчасне оновлення данних. Крім того, там нагадали, що чоловіка нещодавно звільнили зі служби в Національній поліції за "порушення службової дисципліни". Там підтвердили, що експоліціянта забрали до ТЦК, де він пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військової служби.
Що відомо про скандал навколо Белецького?
Іван Белецький – ветеран російсько-української та колишній поліціант, якого звільнили після того, як він допоміг ветерану з інвалідністю, якого образили працівники ТЦК.
У червні 2025 року двоє представників ТЦК вдарили по голові ветерана Олександра Усенка. Крім того, вони принижували його, допитуючись про те, де він "купив інвалідність".
Після скандалу працівники ТЦК вибачилися перед Усенком і конфлікт залагодили. Як виявилося, цьому значною мірою посприяв поліцейський Іван Белецький, який передав відеодокази з місця подій.
За словами Белецького, його дії допомогли "зруйнувати неправдиву версію військовослужбовців РТЦК, які були впевнені, що відео з місця події не буде, і придумали, що це ветеран до них чіплявся".
Однак після цього інспекція Нацполіції почала проти Белецького розслідування. За його результатами ветерана звільнили.