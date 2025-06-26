Про інцидент у Facebook розповів військовий Тарас Деяк. За його словами, Олександр Усенко має другу групу інвалідності. Чоловік нині працює в організації "Ветеранський Хаб. Закарпаття" і представляє Закарпатську область у команді з адаптивних видів спорту CS Gladiator, передає 24 Канал.

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Реакція ТЦК і вибачення

Закарпатський ОТЦК та СП повідомив, що начальник Ужгородського РТЦК та СП особисто зустрівся з Усенком і представниками ветеранської спільноти та вибачився за дії своїх підлеглих.

Ми наголошуємо: випадки неповаги – як з боку представників ТЦК, так і з боку громадян – є неприпустимими й не мають повторюватися,

– йдеться у повідомленні.

Також там додали: щодо військовослужбовців, дії яких стали причиною конфліктної ситуації, ініційовано службові заходи реагування відповідно до встановленого порядку.

Олександр Усенко прокоментував цей пост ТЦК. Він заявив, що жоден з тих, хто його образив, не вибачився і не визнав своєї провини. Єдиний хто вибачився за поведінку своїх підлеглих – це начальник ТЦК.

Я вимагаю публічного вибачення та пояснення, чому ваші працівники дозволяють собі зверхню і принизливу поведінку щодо людей. Я вимагаю, щоб винуватці понесли справедливе покарання,

– йдеться у дописі ветерана.

Наступного дня "Ветеранський Хаб. Закарпаття" опублікував відео, на якому двоє співробітників ТЦК особисто вибачаються перед ветераном.



Ми вкотре доводимо справами, що жоден ветеран не залишається сам, коли стикається з несправедливістю… Ми сподіваємося, що ця ситуація стане прикладом для інших, як не слід чинити. Бо лише єдність і повага один до одного робить нас сильними, адже наш справжній ворог – російські окупанти,

– йдеться у заяві хабу.

Співробітники військкомату вибачаються перед Усенком: дивіться відео

Нагадаємо, що військовослужбовець ТЦК у Звенигородці збив на автомобілі жінку на велосипеді та втік з місця події.